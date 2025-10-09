2035 statt 2034
FIFA-WM: Präsident Gianni Infantino denkt über Verlegung der Weltmeisterschaft 2034 nach
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien könnte wie schon das Turnier in Katar im Winter stattfinden - womöglich gar erst zu Beginn des Jahres 2035.
Die FIFA WM 2034 könnte gleich zwei Besonderheiten aufweisen. Zum einen könnte das Turnier wie bereits 2022 in Katar im Winter stattfinden.
Zum anderen gar nicht 2034.
So denkt die FIFA in Form von Präsident Gianni Infantino über eine Verlegung in das Jahr 2035 statt.
"Vielleicht gibt es Möglichkeiten, den Kalender zu optimieren, aber wir diskutieren darüber. Wir müssen einfach offen dafür sein", sagte Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, am Rande der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom.
Wetter und Ramadan als Gründe
Laut eines Berichts von "The Athletic" bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ursprünglich für 2034 geplante Turnier erst zu Beginn des folgenden Jahres angesetzt wird.
Ein Turnier im Winter ist wegen der hohen Temperaturen im Sommer fast unabdingbar.
Ein weiterer Grund sei die Rücksichtnahme auf arabische Staaten: Der Fastenmonat Ramadan fällt 2034 in den November und Dezember. Infantino ging nicht auf konkrete Termine ein.
Überschneidung mit der Handball-WM?
Allerdings könnte sich eine Fußball-WM im Januar 2035 mit der alle zwei Jahre stattfindenden Handball-WM überschneiden. Final entschieden ist jedoch noch nichts.
Die WM 2022 in Katar war bereits im Winter ausgetragen – mit einem Turnierstart im November und dem Finale kurz vor Weihnachten, der Ramadan fiel damals ins Frühjahr. Die kommende Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada steigt wieder im Sommer (11. Juni bis 19. Juli).