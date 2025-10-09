Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien könnte wie schon das Turnier in Katar im Winter stattfinden - womöglich gar erst zu Beginn des Jahres 2035.

Die FIFA WM 2034 könnte gleich zwei Besonderheiten aufweisen. Zum einen könnte das Turnier wie bereits 2022 in Katar im Winter stattfinden.

Zum anderen gar nicht 2034.

So denkt die FIFA in Form von Präsident Gianni Infantino über eine Verlegung in das Jahr 2035 statt.

"Vielleicht gibt es Möglichkeiten, den Kalender zu optimieren, aber wir diskutieren darüber. Wir müssen einfach offen dafür sein", sagte Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, am Rande der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom.