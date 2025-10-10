Julian Nagelsmann begrüßt die Überlegungen des Fußball-Weltverbands FIFA zu teilweise späteren Anstoßzeiten der WM-Spiele 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Der Bundestrainer zeigt sich knapp acht Monate vor dem Start der WM 2026 optimistisch, dass der Plan der FIFA Früchte trägt.

"Was die Gegebenheiten vor Ort angeht, kann es sinnvoll sein, weil es einfach unfassbar warm und in vielen Regionen sehr feucht und dadurch super belastend für die Spieler ist", sagte der Bundestrainer.

Die Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA habe gezeigt, wie extrem die Verhältnisse in manchen Spielorten seien, betonte Nagelsmann. "Von dem her ist es, glaube ich, immer lohnend, über Verbesserungen nachzudenken."