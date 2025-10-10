Anzeige
Fußball wm in den USA, Kanada und Mexiko

WM 2026: Julian Nagelsmann begrüßt Pläne zu späteren Anstoßzeiten

Article Image Media
© AFP/SID/INA FASSBENDER

Julian Nagelsmann begrüßt die Überlegungen des Fußball-Weltverbands FIFA zu teilweise späteren Anstoßzeiten der WM-Spiele 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

Der Bundestrainer zeigt sich knapp acht Monate vor dem Start der WM 2026 optimistisch, dass der Plan der FIFA Früchte trägt.

"Was die Gegebenheiten vor Ort angeht, kann es sinnvoll sein, weil es einfach unfassbar warm und in vielen Regionen sehr feucht und dadurch super belastend für die Spieler ist", sagte der Bundestrainer.

Die Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA habe gezeigt, wie extrem die Verhältnisse in manchen Spielorten seien, betonte Nagelsmann. "Von dem her ist es, glaube ich, immer lohnend, über Verbesserungen nachzudenken."

Anzeige
Anzeige
NAGELSMANN Julian Trainer Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Nord Irland 3 : 1 am 07.09.2025 in Koeln DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QU...

WM-Quali live auf Joyn: Deutschland vs. Luxemburg - Freitag, 20:15 Uhr

Das WM-Quali-Spiel des DFB-Team live auf Joyn verfolgen.

Anzeige
Anzeige

Ähnliche Anstoßzeiten wie bei der Klub-WM?

Dabei komme es allerdings auf die Balance an. "Generell versucht man, einen guten Mittelweg zu finden zwischen Anstoßzeiten, die möglichst viele Menschen auf der Welt vor den Fernseher bringen können, dass es also nicht mitten in der Nacht ist, und dem Versuch, die Belastung für die Spieler zu reduzieren", sagte er.

FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani aus Kanada berichtete zuletzt von "täglichen Gesprächen" mit den Rechteinhabern wegen der bestmöglichen Spielzeiten. Nach der WM-Auslosung am 5. Dezember in Washington D.C. wird der genaue Spielplan festgelegt. Dann will der Weltverband laut Montagliani sein "Bestes tun", um das Spielerwohl zu berücksichtigen.

Einen für alle "perfekten" Plan könne man nicht versprechen. So wird erwartet, dass die Spiele wie bei der Klub-WM teils zwar um 18.00 und 20.00 Uhr MESZ beginnen, aber auch um 23.00 oder gar 2.00 Uhr. Letzteres könnte im Falle einer erfolgreichen Qualifikation auch die DFB-Auswahl betreffen.

Arnautovic
News

Viermal Arnautovic: Österreich feiert historischen Sieg

  • 09.10.2025
  • 23:25 Uhr
Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM

Ägypten löst Ticket für WM 2026 - 20 Teams qualifiziert

  • Galerie
  • 09.10.2025
  • 22:34 Uhr
Mohamed Amoura (l.) ließ Algerien jubeln
News

Dank Amoura-Doppelpack: Algerien löst WM-Ticket

  • 09.10.2025
  • 20:26 Uhr
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

FIFA-Präsident Infantino deutet nächste Winter-WM an

  • 09.10.2025
  • 17:41 Uhr
Donald Trump schickt die Nationalgarde nach Chicago
News

Wegen Trump-Razzien: Argentinien spielt nicht in Chicago

  • 09.10.2025
  • 09:34 Uhr
FIFA vergibt Interkontinental-Pokal nach Katar
News

Fan-Ärger zum Trotz: Ticket-Verkauf für WM läuft gut an

  • 08.10.2025
  • 21:26 Uhr
Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM
News

Salahs Doppelpack: Auch Ägypten fährt zur WM

  • 08.10.2025
  • 20:03 Uhr
Kap Verdes Lopes (r.) in einem Spiel gegen Ägypten
News

Die "Blauhaie" müssen warten: WM-Endspiel für Kap Verde

  • 08.10.2025
  • 17:18 Uhr
imago images 1064785751
News

Offiziell verkündet: TV-Entscheidung um WM 2026 gefallen

  • 07.10.2025
  • 19:50 Uhr
Cannavaro betreut Usbekistan beim WM-Debüt
News

Cannavaro neuer Nationaltrainer von WM-Debütant Usbekistan

  • 06.10.2025
  • 17:27 Uhr