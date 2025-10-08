Preisverschärfungen für die Tickets der WM 2026 sorgen bei Fans für Aufsehen. Trotzdem läuft der Vorverkauf gut für die FIFA. Die FIFA reagiert mit einem steilen Preisanstieg auf einen Ticketansturm für die WM 2026 - und ist damit sogar erfolgreich. WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase

WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Mit ihrer XXL-WM im kommenden Jahr ist die FIFA in allen Bereichen auf Rekordkurs - und zwar nicht nur wegen des noch nie dagewesenen Teilnehmerfelds von 48 Mannschaften. Dass der Weltverband von seinem Mega-Event in den USA, Kanada und Mexiko auch finanziell maximal profitieren möchte, erlebten nun erstmals Fans in einer ersten Ticketverkaufsphase für das Turnier. Trotz einiger Maßnahmen, die nicht gerade als fanfreundlich beschrieben werden können, war die Nachfrage extrem hoch - und die Eintrittskarten trotz teilweise horrender Preise in Höhe von mehreren Hundert Dollar schnell vergriffen. Das US-Portal "The Athletic" hat im Anschluss den Unmut von Fans publik gemacht, die den umworbenen Zugang zum Ticket-Kauf gewonnen hatten und ihre Erfahrungen dokumentierten.

WM 2026: FIFA reagiert auf großen Ansturm Denn, als wäre der Preisanstieg im Vergleich zu den Tickets bei der zurückliegenden WM in Katar nicht schon genug, sahen sich die wenigen ausgewählten Fans zudem mit steigenden Preisen innerhalb der freigeschalteten Verkaufsphase konfrontiert. Damit reagierte die FIFA auf den großen Ansturm der Fans. Bereits im September hatten FIFA-Offizielle diese Strategie bestätigt: "Wir werden uns bei den Preisen an der Nachfrage und der Verfügbarkeit orientieren", hieß es damals. So sind etwa Gruppenspieltickets der teuersten Preiskategorie für Gastgeber USA innerhalb von zwei Tagen um rund fünf Prozent gestiegen – von 535 US-Dollar auf 565 US-Dollar. Laut "The Athletic" sind zudem vergleichsweise nur wenige Karten der billigsten Preiskategorie angeboten worden. Doch nicht nur im regulären Verkauf erschließt die FIFA neue Einnahmequellen. So hat der Weltverband zwar eine Weiterverkaufsplattform von Fans für Fans bereitgestellt. Der Haken daran: Für jeden abgeschlossenen Verkauf sind Gebühren von 15 Prozent an die FIFA abzutreten - und zwar jeweils vom Verkäufer und vom Käufer.

