WM 2026

"Football" statt "Soccer"? Donald Trump fordert Umbenennung

  • Aktualisiert: 06.12.2025
  • 09:00 Uhr
  • SID

Dass die Amerikaner "Soccer" statt "Football" sagen, will US-Präsident Donald Trump nicht in den Kopf. Er fordert eine Änderung.

Warum nennen die Amerikaner Fußball eigentlich "Soccer"? Auch Donald Trump kann das nicht so recht verstehen. "Das ist 'Football', wir nennen es hier in den USA 'Soccer', aber in Wirklichkeit ist es 'Football'. Es macht keinen Sinn, dass wir 'Soccer' sagen", meinte der US-Präsident im Rahmen der Auslosung der WM-Gruppen in Washington D.C.

Wenn man darüber nachdenke, so Trump weiter, "dann sollte es eigentlich 'Football' heißen, keine Frage. Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden." Dass Fußball in den USA 'Soccer' genannt werde, mache "wirklich keinen Sinn", betonte der 79-Jährige. Es werde ja mit dem Fuß gespielt.

Rio Ferdinand bestärkt Donald Trump

Rio Ferdinand, ehemaliger englischer Nationalspieler und Leiter der Auslosung, bestärkte Trump in dessen Aussage. "Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis: Wir dürfen es nicht mehr Soccer nennen, überall nennt man es Fußball", sagte der frühere Verteidiger.

Der Begriff "Soccer" kommt aus dem britischen Slang im späten 19. Jahrhundert, es ist eine Abkürzung für "Association Football", aus "Assoccer" wurde später "Soccer". Die USA übernahmen den Begriff, auch um Verwechslungen mit American Football zu vermeiden.

President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
