Die WM 2006, das "Sommermärchen" wurde mutmaßlich mit gekauften Stimmen nach Deutschland geholt. Nun kritisiert Matthias Sammer den damaligen Umgang mit Franz Beckenbauer, dem Schirmherrn des Turniers.

Matthias Sammer sieht den Umgang mit dem mittlerweile verstorbenen Franz Beckenbauer im Zuge der "Sommermärchen-Affäre" extrem kritisch. "Es ist für mich nicht mehr wiedergutzumachen, was wir ihm angetan haben", sagte der 57-Jährige dem Nachrichtenportal "t-online".

"Wir alle haben Franz Beckenbauer vorgeschickt und alle wussten, mit welchem dubiosen System, welchen Anforderungen, die dieses FIFA-Konzil in sich trägt, er es am Ende zu tun haben würde."

Auch interessant: Tod von Franz Beckenbauer: Eine Lichtgestalt geht, die Legende lebt ewig - ein Nachruf auf den "Kaiser"

Er selbst wisse nicht, wie Beckenbauer "es am Ende geschafft hat, die WM 2006 nach Deutschland zu bringen", so Sammer weiter: "Ihn dann aber so zu attackieren, weil er dafür dieses System irgendwo bearbeiten musste, das ist Heuchelei. Das tut mir sehr, sehr weh. Deutschland hat ihm gegenüber versagt." Am im Januar des vergangenen Jahres verstorbenen Beckenbauer hatte es immer wieder Kritik wegen der Geldflüsse rund um die Heim-WM 2006 gegeben.