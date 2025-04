Die FIFA wirbt stark für die Klub-WM in diesem Sommer und die WM ein Jahr darauf. Jetzt gibt es eine Ticket-Aktion, die beide Turniere miteinander verbindet.

In diesem Sommer steht die erste Klub-WM mit 32 Teams an. Austragungsort sind die USA, wo 2026 auch die WM der Nationalmannschaften zu Teilen stattfinden wird. Spiele dieses Turniers werden auch in Mexiko und Kanada steigen.

Im Ticketshop der FIFA sind für das anstehende Turnier im Sommer noch Tickets für alle Spiele verfügbar.

Da der Verkauf nur sehr schleppend verläuft, hat die FIFA nun eine Aktion gestartet, mit der sich Fans eine Kaufoption für WM-Tickets 2026 sichern können.