FC Bayern München vs. Borussia Dortmund: Das Topspiel im Head-to-Head

Der FC Bayern und Borussia Dortmund duellieren sich am Samstagabend im Topspiel der Bundesliga. Wer aber hat individuell die Nase vorn? ran vergleicht im Head-to-Head. Von Franziska Wendler In der Bundesliga steht am Samstagabend der deutsche Klassiker auf dem Programm. In der Münchner Allianz Arena empfängt der FC Bayern den langjährigen Kontrahenten Borussia Dortmund (ab 18:30 Uhr im Liveticker). Nachdem beide Klubs unter der Woche in der Königsklasse Pleiten kassiert haben, sollen in der Bundesliga Punkte her. Die Bayern wollen ihren Vorsprung auf Leverkusen im Meisterkampf halten, die Dortmunder näher an die internationalen Plätze heranrücken. Transfer-Sensation: BVB-Bosse planen wohl Hummels-Comeback

Kovac dementiert angebliche Hummels-Pläne nicht Doch während der BVB nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Barcelona die Champions League abgeschrieben haben dürfte, gilt dies für den FCB mitnichten. Nach der 1:2-Pleite gegen Inter Mailand soll im Rückspiel am kommenden Mittwoch der Turnaround geschafft und die Hoffnungen auf das "Finale dahoam" am Leben erhalten werden. Entsprechend dürfte Trainer Vicent Kompany mit den Kräften der Spieler haushalten. Wer aber hat im Duell zwischen dem Tabellenführer und den achtplatzierten Dortmundern individuell die besseren Karten? ran macht den Check im Head-to-Head.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Torwart: Jonas Urbig vs. Gregor Kobel Dieser Vergleich ist eine klare Angelegenheit. Aufseiten des BVB steht mit Gregor Kobel ein erfahrener Schlussmann zwischen den Pfosten, der für die Schwarz-Gelben bereits mehr als 150 Spiele absolviert hat. Urbig ist derweil erst seit Winter Teil des Bayern-Kaders und vertritt den verletzten Manuel Neuer. Zwar konnte er zuletzt einige Erfahrungen sammeln, unter anderem in der Champions League gegen Inter, an Kobel kommt er aber noch lange nicht ran. Es sei aber gesagt: für Glanzparaden hat Urbig durchaus das Zeug. FC Bayern 0:1 Borussia Dortmund

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Rechtsverteidiger: Konrad Laimer vs. Julian Ryerson Gegen Inter Mailand lieferte Laimer zuletzt wahrlich keine fehlerfreie Vorstellung, vor allem in seiner Kernaufgabe, dem Verteidigen. Aber: Der Österreicher sorgt für viel Dampf nach vorne und leitete unter anderem den Ausgleich von Thomas Müller ein. Sein Gegenüber Julian Ryerson gibt sich derweil als verlässlicher Läufer, der jeden Zweikampf annimmt – auch wenn er bei weitem nicht alle gewinnt. Kleiner Vorteil für die Bayern. FC Bayern 1:1 Borussia Dortmund

Innenverteidigung: Eric Dier vs. Waldemar Anton Nach den schweren Verletzungen in der Bayern-Verteidigung ist Eric Dier in der Innenverteidigung gefragt. Der Engländer spielt zwar solide, hat aber massive Probleme, wenn der Gegner das Spiel schnell macht. Waldemar Anton befindet sich derweil auch nicht unbedingt auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Auch er hat Probleme bei hoher gegnerischer Geschwindigkeit und agierte gegen Barcelona zuletzt nervös und unsicher, was viele Fehlpässe zur Folge hatte. Keiner der beiden kann das Duell für sich entscheiden. FC Bayern 2:2 Borussia Dortmund

Internationale Transfergerüchte: Bayern-Flop Ryan Gravenberch flirtet offen mit Real Madrid 1 / 26 © Getty Images Ryan Gravenberch (FC Liverpool)

Beim FC Bayern floppte Ryan Gravenberch einst, in Liverpool blüht der Niederländer nun auf. Sein Berater Jose Fortes flirtet jetzt sogar ganz offen mit Gravenberchs Traumverein. "Er hat das Niveau für Real Madrid. Wir würden uns freuen, wenn er für sie spielen würde, aber Liverpool würde viel Geld verlangen. Ich weiß, dass sie ein Auge auf ihn geworfen haben, aber jetzt ist es unmöglich", sagte Fortes der "Marca". Gravenberchs Vertrag bei den "Reds" läuft noch bis 2028. © Sportimage Mohamed Salah & Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Die Hängepartie um die Zukunft der beiden Liverpool-Topstars Mohamed Salah und Virgil van Dijk steht wohl vor dem Ende. Wie "The Athletic" berichtet, sollen beide ihre am Saisonende auslaufenden Verträge um jeweils zwei Jahre bis 2027 verlängern. Zuletzt habe es einen Durchbruch in den Verhandlungen gegeben. © 2025 Getty Images Mohamed Salah & Virgil van Dijk (FC Liverpool)

Sowohl Salah als auch van Dijk gehören schon lange zu den unumstrittenen Leistungsträgern der "Reds". Auch in der ersten Saison unter dem neuen Trainer Arne Slot spielen beide tragende Rollen, Salah spielt sogar seine beste Saison seit Jahren. In der Premier League steht der Ägypter bei sagenhaften 27 Toren und 17 Vorlagen in 31 Einsätzen. © ABACAPRESS Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Das Aus von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ist offenbar beschlossene Sache. Wie die katalanische Zeitung "Sport" berichtet, soll der Pole nach Ablauf seines Vertrages keine Verlängerung mehr bekommen. Das Arbeitspapier des ehemaligen Bayern-Stürmers läuft noch bis 2026, dann ist er 37 Jahre alt. Barca wolle sich demnach auf jüngere Stürmer konzentrieren. © Getty Images Nico Williams (Athletic Bilbao)

Der nächste Verein soll Interesse an Nico Williams zeigen. Wie der "Guardian" berichtet, bemüht sich nun auch der FC Arsenal um die Dienste des Flügelstürmers von Athletic Bilbao. Ein erstes Treffen zwischen den beiden Seiten soll bereits stattgefunden haben. Neben Arsenal wird auch der FC Bayern München immer wieder mit dem Spanier in Verbindung gebracht. Der 22-jährige Europameister ist vertraglich bis 2027 an den La-Liga-Klub gebunden, soll aber eine Ausstiegsklausel im Bereich von 58 Millionen Euro besitzen. © Getty Images N'Golo Kante (Al-Ittihad FC)

Für N'Golo Kante könnte es zu einer Rückkehr nach Europa kommen. Türkische Medien berichten, dass sich der Franzose einen Abgang aus Saudi-Arabien vorstellen kann. Konkretes Interesse soll bereits bestehen: Besiktas Istanbul streckt demnach die Fühler nach dem 34-jährigen Mittelfeldspieler aus. Ein erstes Gespräch zwischen Kante und Besiktas-Coach Ole Gunnar Solskjaer soll bereits stattgefunden haben. Der Vertrag des Sechsers läuft bei Al-Ittihad FC bis 2026. © Southampton FC via Getty Images Tyler Dibling (FC Southampton)

Der 19-jährige Youngster Tyler Dibling spielt sich beim FC Southampton ins Rampenlicht. Einem Bericht des englischen "The Telegraph" zur Folge soll nun Manchester City an dem Flügelstürmer interessiert sein. Laut "transfermarkt.de" liegt der Marktwert des englischen U21-Nationalspielers bei 25 Millionen Euro, die "Saints" sollen aber weitaus mehr verlangen. Der Zeitung nach liegen die Forderungen für den Rechtsaußen bei 120 Millionen Euro. © 2024 Getty Images Renato Sanches (Paris St. Germain/Benfica Lissabon)

Der frühere Bayern-Flop Renato Sanches steht wohl vor einer dauerhaften Rückkehr zu seinem Jugend-Klub Benfica Lissabon. Laut der portugiesischen Tageszeitung "Record" wollen die Portugiesen die Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro ziehen und den mittlerweile 27-Jährige damit längerfristig binden. Aktuell ist das einstige Wunderkind von Paris St. Germain nur ausgeliehen ... © 2025 Getty Images Renato Sanches (Paris St. Germain/Benfica Lissabon)

... Grund für die feste Verpflichtung soll dem Bericht nach das gute Verhältnis von Sanches zu Vereinsikone und Präsident Rui Costa sein. In Paris hat Sanches noch einen Vertrag bis Sommer 2027, aber keine sportliche Perspektive mehr. Wie schon in München, so konnte sich der Europameister von 2016 auch im Star-Ensemble von PSG nicht durchsetzen. Nun steht für ihn wohl der dauerhafte, sportliche Neustart in Lissabon bevor. © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

Wie geht es weiter mit Arda Güler? Der junge Türke kommt bei Real Madrid nicht über sporadische Einsätze hinaus, das Portal "Relevo" meldete jüngst sogar, der 20-Jährige wolle die "Königlichen" dauerhaft verlassen. Zuletzt hatte Trainer Carlo Ancelotti Güler öffentlich angezählt ... © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

... wie der "Corriere dello Sport" nun berichtet, hat Inter Mailand großes Interesse an einer Verpflichtung des jungen Türken. Demnach wollen sich die "Nerazzurri" nicht nur verstärken, sondern auch verjüngen. Die Startelf von Inter ist durchschnittlich 30 Jahre alt. Zuvor hatte die "Sport Bild" berichtet, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig seien an einer Leihe interessiert. © 2025 Getty Images Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Die Ära von Antoine Griezmann bei Atletico Madrid könnte wohl im Sommer 2025 zu Ende gehen. Laut einem Bericht von "Relevo" gibt es noch im März ein Treffen des Franzosen mit den Verantwortlichen, um über die sportliche Zukunft des 33-Jährigen zu beraten. Dabei deute vieles darauf hin, dass Griezmann um einen Wechsel bitten werde. Demnach wolle der Offensivspieler in die MLS zu Los Angeles FC wechseln. Dort würde er ... © 2025 Getty Images Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

... unter anderem auf seine französischen Landsleute Olivier Giroud und Hugo Lloris treffen. Auf Spielerseite sollen die Verhandlungen zwischen Griezmann und den Kaliforniern bereits weit vorangeschritten sein. Zudem würde Atletico dem noch bis 2026 gebundenen Ex-Weltmeister wohl aufgrund seiner Verdienste um den Klub keine Steine in den Weg legen. Mit Unterbrechung steht Griezmann bei Atletico seit neun Jahren unter Vertrag. © Maciej Rogowski Geovany Quenda (Sporting Lissabon)

Der FC Chelsea steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Geovany Quenda. Laut "The Athletic" sollen die Londoner bereit sein, bis zu 50 Millionen Euro für den 17-Jährigen auszugeben. Demnach soll der Flügelspieler im Sommer 2026 an die Stamford Bridge kommen und einen Vertrag bis 2033 mit einem weiteren Jahr als Option unterschreiben. Quenda gilt als eines der größten Versprechen im portugiesischen Fußball. Er absolvierte bisher 25 Liga- sowie zehn Champions-League-Spiele für Sporting Lissabon. © NurPhoto Gavi (FC Barcelona)

Verliert der FC Barcelona ein Juwel? Laut "El Nacional" soll Gavi unzufrieden sein, weil er zu selten in der Startelf der Katalanen steht. Dem Bericht nach sei der Mittelfeldmann daher "tief enttäuscht". Die Folge: Der 24-Jährige schließt einen Wechsel offenbar nicht mehr aus. Interessenten gibt es, konkret genannt werden Paris Saint-Germain und der FC Chelsea. Beide Klubs hätten "ein Auge" auf Gavi geworfen, heißt es weiter. Der FC Barcelona hat eine Mega-Ablösesumme von angeblich 80 Millionen Euro aufgerufen. © Alberto Gardin Endrick (Real Madrid)

Das brasilianische Stürmer-Talent Endrick sei bei Real ein Kandidat für eine Leihe - es gelte die Bundesliga als bevorzugtes Ziel der Klubbosse des spanischen Rekordmeisters. Endrick sieht in der starbesetzten Offensive um Kylian Mbappe, Rodrygo und Vinicius Jr. aktuell keinen Stich. Auch beim 18-Jährigen soll RB Leipzig dran sein. © IMAGO/Action Plus Timo Werner (Tottenham Hotspur)

Das Kapitel Tottenham dürfte für Timo Werner bald vorbei sein. Laut "Mirror" wird der Premier-League-Klub im Sommer die Kaufoption für den Stürmer nicht ziehen und ihn zurück zu RB Leizig schicken. Die Engländer könnten den früheren Nationalspieler für rund zehn Millionen Euro nach der laufenden Spielzeit kaufen. Anfang des Jahres fehlte der 28-Jährige wochenlang verletzt,... © IMAGO/Offside Sports Photography Timo Werner (Tottenham Hotspur)

... dann wurde er zugunsten von zwei Neuzugängen (u.a. Bayern-Leihgabe Mathys Tel) nicht für den internationalen Kader gemeldet. In seinem ersten Jahr bei den Spurs kam er nicht wirklich in Tritt, traf in 41 Pflichtspielen dreimal. Weil Leipzig wohl auch keine Verwendung für Werner hat, gilt laut "Bild" Schwesterklub New York Red Bulls als möglicher Abnehmer. © Getty Images Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Der FC Barcelona sucht laut "Mundo Deportivo" einen neuen Torhüter, der perspektivisch die Nachfolge von Marc-Andre ter Stegen antreten könnte. Demnach sei das Profil klar definiert: Die Kandidaten sollen noch jung sein, aber dennoch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Zudem sei auch die Größe von mindestens 1,90 Metern ein klares Kriterium. Der fußballerische Aspekt spiele hingegen keine so große Rolle wie noch in früheren Jahren. Als ... © 2025 Getty Images Giorgi Mamardashvili (FC Valencia/FC Liverpool)

... Kandidat wird Valencias Giorgi Mamardashvili genannt. Allerdings: Der 1,97-Meter-Hüne wechselt im Sommer 2025 zum FC Liverpool. Damit wäre er wohl für Barca nur realistisch, sollte sich der Georgier in England nicht gegen Alisson durchsetzen können. Liverpool zahlte für Mamardashvili wohl eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Neben dem aktuellen Valencia-Schlussmann wird ... © 2025 Getty Images Joan Garcia (Espanyol Barcelona)

... auch noch Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona als möglicher neuer Barca-Keeper gehandelt. Der 23-Jährige, mit einer Größe von 1,91 Metern passend in Barcas Beuteschema, kann laut dem Bericht für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro wechseln. Zuletzt wurde berichtet, dass auch Bayer Leverkusen an Garcia interessiert sein soll. Sein Kontrakt läuft noch bis 2028. © 2025 Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

Vinicius Junior könnte bald der teuerste Transfer der Fußball-Geschichte sein. Der "Telegraph" berichtet, dass der saudi-arabische Staatsfonds PIF, der Mehrheitsanteile an den Topklubs Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Ahli hält, ein Angebot für Vinicius vorbereitet. Zu welchem Verein er gehen würde, sei noch nicht sicher - dafür aber die mögliche Ablöse... © AFP/SID/OSCAR DEL POZO Vinicius Junior

Laut dem Bericht wolle Real eine Ablöse in Höhe von umgerechnet gut 240 Millionen Euro für Vinicius bieten? Damit wäre die bisherige Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain 2017 für Neymar bezahlte, überboten. Noch verrücktet als die Ablöse wäre das Gehalt für den Brasilianer... © CordonPress Vinicius Junior

Laut dem Bericht würde der Offensivspieler jährlich 200 Millionen Euro verdienen. Bei einer angepeilten Vertragslaufzeit von fünf Jahren wären dies eine Milliarde Euro. © 2025 Getty Images Kevin De Bruyne (Manchester City)

Der Abgang von City-Star Kevin De Bruyne nimmt wohl Formen an. Laut "TBR Football" soll MLS-Klub San Diego FC große Fortschritte in den Gesprächen mit dem 33-jährigen Belgier machen, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. Um für eine Verpflichtung gewappnet zu sein, hat die Franchise aus Kalifornien einen der drei Plätze für designierte Spieler frei gelassen, den De Bruyne einnehmen könnte. © Offside Sports Photography Alexander Isak (Newcastle United)

Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" schaut sich der FC Barcelona weiterhin nach einem Star-Transfer für die Offensive um. Ein möglicher Name ist dabei der Ex-Dortmunder Alexander Isak. In Newcastle hat der Schwede noch Vertrag bis 2028, das hybride Profil aus Flügelspieler und Neuner erfüllt Isak nicht vollends. Vielleicht entscheiden sich die Katalanen für einen anderen Kandidaten ...

Anzeige

Anzeige

Innenverteidigung: Min-jae Kim vs. Emre Can Ein ähnliches Bild, nämlich ein Unentschieden, bietet sich auch zwischen Min-jae Kim und Emre Can. Der Südkoreaner gehört aktuell zu den Schwachstellen beim FCB. Er hat immer wieder Probleme in Sachen Stellungsspiel und lässt schnelle Gegner entwischen. Kontrahent Can stellt sich zwar in Sachen Stellungsspiel ein wenig besser an, wenn der Gegner das Spiel schnell macht, dann ist er aber ebenfalls immer wieder zu spät dran. FC Bayern 3:3 Borussia Dortmund

Linksverteidiger: Josip Stanisic vs. Ramy Bensebaini An seine glänzende Form aus Leverkusener Zeiten kommt Stanisic aktuell nicht heran. Zwar erledigt er seine Aufgaben meist zuverlässig, individuelle Fehler aber kommen immer wieder vor. Man erinnere sich nur daran, wie er sich gegen Inter kurz vor Schluss rauslocken ließ, was den Gegenstoß zum 1:2 einleitete. Ramy Bensebaini dürfte derweil noch schwindelig sein von den Duellen mit den Barca-Ausnahmekönnern Lamine Yamal und Raphinha, die ihm in vielen Situationen die Grenzen aufgezeigt haben. Kein klarer Sieger. FC Bayern 4:4 Borussia Dortmund

Anzeige

Anzeige

Defensives Mittelfeld: Joshua Kimmich vs. Julian Brandt Zwar erwischte Kimmich zuletzt in der Königsklasse nicht seinen besten Tag, das ändert aber rein gar nichts daran, dass er das Duell mit Brandt klar für sich entscheidet. Der Münchner Kapitän ist Herz und Seele im Spiel seines Teams und einer der wichtigsten Akteure. Brandt kommt da schlicht und ergreifend nicht mit, zumal er zuletzt in diversen Duellen zu spät kam und sich hinter ihm ungewollte Räume auftaten. FC Bayern 5:4 Borussia Dortmund

Defensives Mittelfeld: Joao Palhinha vs. Pascal Groß Pascal Groß zeigte im Trikot des BVB stark schwankende Leistungen, er konnte aber auch immer wieder überzeugen. So beispielsweise in Lissabon oder zuletzt mit einigen Vorlagen. Palhinha, der wohl für den gegen Inter dringend benötigten Leon Goretzka spielen dürfte, kam in der laufenden Saison schlicht und ergreifend auf zu wenig Einsätze. Wenn er auf dem Feld war, dann waren seine Einsätze aber auch kein Highlight. Punkt für den BVB. FC Bayern 5:5 Borussia Dortmund

Anzeige

Linkes offensives Mittelfeld: Michael Olise vs. Karim Adeyemi Olise ist derzeit einer der absoluten Lichtblicke beim FC Bayern. Der Franzose liefert konstant ab, ist an allen guten Chancen beteiligt und belebt die Offensive wie kein Zweiter. Zwar konnte Karim Adeyemi zuletzt immer mal wieder Lichtblicke verzeichnen, gegen Olise und dessen konstant gute Form kann er aber nichts ausrichten. FC Bayern 6:5 Borussia Dortmund

Anzeige

Thomas Müller vor Abschied beim FC Bayern: Diese Rekorde hält die Bayern-Legende 1 / 12 © 2025 Getty Images Thomas Müller: Die Rekorde der Bayern-Legende

Nach 17 Jahren endet diesen Sommer die Ära Thomas Müller beim FC Bayern. In dieser Zeit hat Müller unzählige Rekorde geknackt - bei den Bayern, in der Bundesliga und in Europa. ran gibt einen Überblick über die Bestmarken der Bayern-Ikone. © Christian Schroedter Meiste Pflichtspiele für den FC Bayern München

743 Pflichtspiele bestritt Thomas Müller seit seinem Debüt in der Saison 2008/2009 für die Bayern. Das ist ein einsamer Rekord für den Rekordmeister. Im September 2024 überholte Müller den vorherigen Bayern-Rekordspieler Sepp Maier. Und vielleicht knackt Müller ja sogar noch die Marke von 750 Spielen. Schließlich soll er auch bei der Klub-WM im Sommer noch dabei sein. © MIS Meiste Bundesliga-Titel

Zwölf Meisterschaften hat Thomas Müller in Deutschland schon feiern können. Einsamer Rekord. Sein Teamkollege Manuel Neuer kommt "nur" auf elf Titel. © Sven Simon Meiste Assists in Pflichtspielen in Bundesliga und Europa

221 Assists hat Müller in Pflichtspielen für den FC Bayern seit der Saison 2008/2009 gegeben. Das hat in diesem Zeitraum laut dem Datenanbieter "Opta" kein anderer Spieler aus den Top-5-Ligen Europas geschafft. Müllers 177 Torvorlagen in der Bundesliga sind ein ewiger Liga-Rekord. Seine jeweils 22 Torvorlagen in den Saisons 2019/20 und 2020/21 sind zudem Bundesliga-Saisonrekord. © Lucca Fundel Vereinsrekord: Meiste Spielzeiten beim FC Bayern

17 Saisons hat Thomas Müller bei den Profis des FC Bayern gekickt. Das schaffte beim Rekordmeister kein anderer. In der Bundesliga spielten nur Manfred Kaltz (HSV), Charly Körbel (Eintracht Frankfurt) und Klaus Fichtel (Schalke 04) mit jeweils 19 Spielzeiten mehr Saisons für einen Verein © Revierfoto Meiste gewonnene Bundesligaspiele

Mit bislang 358 Bundesliga-Siegen ist Thomas Müller der Spieler mit den meisten Siegen. © 2014 Getty Images Die meisten ersten Saison-Tore

Auch einen eher kuriosen Torrekord der Bundesliga hat Müller inne: Kein anderer Spieler der Bundesliga-Geschichte erzielte häufiger als Müller das erste Tor einer Bundesliga-Spielzeit. Müller war in den Saisons 2010/11, 2014/15 und 2018/19 der allererste Torschütze der Bundesliga. Hier trifft er beim Liga-Auftakt 2014 gegen den VfL Wolfsburg. © 2017 Getty Images Meiste Siege gegen einen Bundesliga-Gegner

23 Mal hat Thomas Müller in seiner Karriere in der Bundesliga gegen Werder Bremen gewonnen. Kein anderer Bundesliga-Spieler konnte häufiger gegen einen Verein gewinnen. © 2019 Getty Images Meiste Bundesliga-Spielzeiten in Folge mit Torerfolg

16 Saisons lang, seit der Saison 2009/2010 hat Thomas Müller in jeder einzelnen Bundesliga-Saison mindestens ein Tor erzielt. Das ist Bundesliga-Rekord gemeinsam mit sechs anderen Spielern, darunter übrigens auch Abwehrspieler Mats Hummels. © MIS Meiste Auswechslungen der Bundesliga

In den vergangenen Monaten ist Thomas Müller eher als Einwechselspieler in Erscheinung getreten. Dabei hält er den Bundesliga-Rekord des am häufigsten ausgewechselten Spielers überhaupt: 187 Mal wurde Müller bislang vorzeitig ausgewechselt. © Poolfoto UCL Deutscher Rekordspieler in der Champions League

Bislang lief Thomas Müller 161 Mal in der Champions League auf. Kein anderer deutscher Spieler spielte so häufig in der Königsklasse. Toni Kroos kam auf 150 Spiele, Manuel Neuer bislang auf 150. In der internationalen ewigen Rekordliste belegt Müller damit Rang vier hinter Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177) und Lionel Messi (163). Ebenfalls deutscher Champions-League-Rekord sind Müllers 56 Tore. © 2024 Getty Images Knackt Thomas Müller auch den deutschen Titelrekord?

Mit bislang 33 Titelgewinnen ist Thomas Müller aktuell noch der zweiterfolgreichste Deutsche der Fußballhistorie. Vor ihm steht sein einstiger Nationalmannschaftskollege Toni Kroos mit 34 gewonnenen Titeln. Kroos hatte seine Karriere vergangenen Sommer beendet. Mit einem Titel könnte Müller mit dessen Rekord noch gleichziehen.

Anzeige

Zentrales offensives Mittelfeld: Thomas Müller vs. Carney Chukwuemeka Für solche Spiele brennt Thomas Müller. Der Routinier, der am Saisonende bei den Bayern gehen muss, sorgte gegen Inter nach seiner Einwechslung für das einzige Tor der Münchner. Dementsprechend heiß dürfte er auch gegen den Langzeitrivalen sein. Chukwuemeka spielte zuletzt durchaus ansprechend, war in Barcelona einer der wenigen Lichtblicke, dennoch muss der 21-jährige Leihspieler noch einiges lernen. Punkt für die Erfahrung auf Münchner Seite. FC Bayern 7:5 Borussia Dortmund

Anzeige

Rechtes offensives Mittelfeld: Serge Gnabry vs. Maximilian Beier Einen Sieger kann man in diesem Duell nicht ausmachen. Serge Gnabry ist schon länger nicht mehr in Topform, Maxi Beier schwankt in seinen Leistungen derweil wie der gesamte BVB. Beide wurden zuletzt in der Champions League eingewechselt, konnten ein, zwei gelungene Aktionen beitragen. Viel größer war der Input allerdings nicht. FC Bayern 8:6 Borussia Dortmund

Sturm: Harry Kane vs. Serhou Guirassy Mit 23 Toren führt Bayern-Superstar Harry Kane klar die Torschützenliste der Bundesliga an. Der Brite zeigt sich – im Vergleich zu großen Spielen in der Königsklasse – in der Liga äußerst treffsicher. Vor allem wenn es einen Elfmeter zu verwandeln gibt, dann ist er da. Auch Guirassy kann mit bereits 15 Saisontreffern überzeugen, an Kane kommt er aber dennoch nicht heran. Endstand:

FC Bayern 9:6 Borussia Dortmund