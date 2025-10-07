Reisepass geklaut: Koeman straft Depay ab

Nach einem kuriosen "Fehlpass" wird der niederländische Fußballstar Memphis Depay im WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) auf Malta mit einem Platz auf der Bank bestraft. "Er wollte zum Flughafen fahren und konnte seinen Pass nicht finden, dann wird es schwierig zu fliegen", sagte der genervte Bondscoach Ronald Koeman am Montag. "Dann kommst du nicht durch, selbst wenn du Memphis bist."

Der beste Torschütze in der Geschichte der niederländischen Nationalmannschaft saß also zunächst in Brasilien fest, wo er bei Corinthians São Paulo spielt. Laut Auskunft des niederländischen Fußball-Verbandes KNVB war sein Pass gestohlen worden. Mit einem "Notdokument" sollte Depay nun schnellstmöglich nachreisen.

Seinen Startplatz rettet der 31-Jährige damit allerdings nicht. "Der Plan, den ich mit Memphis im Kopf hatte, wird sich ändern", sagte Koeman. "Er wird gegen Malta nicht in der Startelf stehen. Jeder hat das Recht, einmal zu spät zu kommen, aber nicht, wenn man ein Spiel bestreiten muss."

Die Niederländer stehen in der Europa-Gruppe G der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gut da. Nach drei Siegen und einem Unentschieden sind sie Tabellenführer vor Polen.