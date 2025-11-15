Für den DFB-Nachwuchs ist die U17-WM bereits beendet. Das Team von Trainer Marc-Patrick Meister unterliegt Burkina Faso und verpasst den Einzug ins Achtelfinale.

Die deutschen U17-Junioren sind auf ihrer Mission Titelverteidigung bei der WM in Katar früh gescheitert. Im Sechzehntelfinale unterlag das Team von DFB-Trainer Marc-Patrick Meister dem Underdog Burkina Faso mit 0:1 (0:1).

Vor zwei Jahren hatte die DFB-Auswahl in Indonesien noch erstmals in dieser Altersklasse den WM-Titel geholt.

Der erst 15-Jährige Mohamed Zongo (5.) sorgte für den Achtelfinal-Einzug der Westafrikaner, die dort am Dienstag auf Uganda treffen. Für die DFB-Auswahl endet das Länderspieljahr dagegen mit der nächsten großen Enttäuschung, bei der EM im Mai war das Team um Bayern-Jungstar Wisdom Mike schon in der Vorrunde ausgeschieden.

Nach dem frühen Rückstand war die deutsche Mannschaft das bessere Team, ohne jedoch wirklich zwingend zu werden. Meister nutzte eine Challenge nach einem Schlag ins Gesicht gegen den Kölner Maik Akumu, Schiedsrichter Hyun-Jae Choi aus Südkorea entschied sich nach Ansicht der TV-Bilder jedoch gegen einen Platzverweis und blieb bei der Gelben Karte (50.).