"In der U19 formt Norbert Elgert wieder Spieler, die in der Zukunft im Profibereich landen werden. (…) Deswegen freue ich mich, Euch sagen zu können, dass Norbert uns auch in der kommenden Saison als U19-Trainer erhalten bleibt", sagte Baumann. Der gebürtige Gelsenkirchener Elgert ist seit 1996 Nachwuchstrainer bei den Schalkern und gewann unter anderem drei Meistertitel mit der A-Jugend des Klubs. Schon als Profi lief Elgert für S04 einst in der 2. Bundesliga auf.

