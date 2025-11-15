2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Schalke 04: Verlängerung mit Kult-Nachwuchstrainer Norbert Elgert bestätigt
- Veröffentlicht: 15.11.2025
- 18:36 Uhr
- ran.de
Der Zweitligist FC Schalke 04 kann weiterhin auf die Arbeit von Kult-Nachwuchstrainer Norbert Elgert bauen.
Beim Zweitligisten FC Schalke 04 gab es am Samstag die jährliche Mitgliederversammlung.
Zu diesem Anlass verkündeten die Gelsenkirchener die weitere Zusammenarbeit mit dem langjährigen Nachwuchstrainer Norbert Elgert.
Schalkes Sportvorstand Frank Baumann bestätigte den Verbleib des 68-jährigen Elgert während der Mitgliederversammlung in der Veltins-Arena.
"In der U19 formt Norbert Elgert wieder Spieler, die in der Zukunft im Profibereich landen werden. (…) Deswegen freue ich mich, Euch sagen zu können, dass Norbert uns auch in der kommenden Saison als U19-Trainer erhalten bleibt", sagte Baumann.
Der gebürtige Gelsenkirchener Elgert ist seit 1996 Nachwuchstrainer bei den Schalkern und gewann unter anderem drei Meistertitel mit der A-Jugend des Klubs. Schon als Profi lief Elgert für S04 einst in der 2. Bundesliga auf.
Schalke verlängert mit Elgert: Fast drei Jahrzehnte Knappenschmiede
Elgert formte in nun fast drei Jahrzehnten als Schalker Nachwuchstrainer und Kopf der sogenannten Knappenschmiede zahlreiche spätere Stars des Klubs.
Zu seinen früheren Schützlingen im Schalker Nachwuchs zählen unter anderem spätere Weltmeister wie Mesut Özil, Manuel Neuer, Benedikt Höwedes und Julian Draxler, zudem noch aktuelle deutsche Nationalspieler wie Leroy Sane und Malick Thiaw sowie der erstmals für die A-Nationalmannschaft berufene Assan Ouedraogo.