Fußball

Vorbereitung auf Fußball-WM: DFB-Team testet gegen Elfenbeinküste und Finnland

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 13:40 Uhr
  • SID

In Vorbereitung auf die WM 2026 trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf zwei unterschiedliche Gegner.

Die deutsche Nationalmannschaft setzt beim Einspielen auf die WM 2026 auf einen Kontinente-Mix. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann testet im Vorfeld des Mammutturniers gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und Finnland. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag wenige Stunden vor dem deutschen Auftakt in der WM-Qualifikation in Bratislava gegen die Slowakei bekannt.

Im Falle der erfolgreichen direkten Qualifikation für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada und vorbehaltlich der Auslosung der WM-Gruppen am 5. Dezember in Washington trifft die DFB-Elf am 30. März in Stuttgart auf den Afrika-Cup-Sieger. Das Duell mit den Finnen steigt am 31. Mai in Mainz, Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr. In der Quali-Gruppe A spielen neben Deutschland und der Slowakei noch Nordirland und Luxemburg um das direkte WM-Ticket.

Die weiteren Länderspielgegner und Spielorte im Vorfeld der WM werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Im März und unmittelbar vor der Endrunde (11. Juni bis 19. Juli) ist jeweils ein weiterer Test vorgesehen.

Nations League nach der WM

Nach der Weltmeisterschaft mit dem Finale im MetLife Stadium von New Jersey steht in der zweiten Jahreshälfte 2026 zudem die neue Saison in der Nations League an. Die Spielorte werden nach der Auslosung, die für Anfang 2026 geplant ist, festgelegt.

Gegen die Elfenbeinküste ist die Nationalmannschaft bislang erst einmal angetreten: Das Freundschaftsspiel im November 2009 in Gelsenkirchen endete 2:2 und stand ganz im Zeichen des wenige Tage zuvor verstorbenen Nationaltorhüters Robert Enke. Mit Finnland gab es 23 Duelle, von denen 16 gewonnen wurden. Die einzige Niederlage gab es 1923 in Dresden.

