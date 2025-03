WM-Qualifikation: Brasilien dank Vinicius Jr. mit Befreiungsschlag gegen Kolumbien

Rekord-Weltmeister Brasilien hat dank eines Last-Minute-Treffers von Vinicius Junior den wohl entscheidenden Schritt Richtung WM 2026 gemacht.

Die brasilianische Nationalmannschaft hat einen Befreiungsschlag gelandet. Gegen Kolumbien gelang in der WM-Qualifikation ein 2:1 (1:1), Real Madrids Stürmerstar Vinicius Jr. traf in der neunten Minute der Nachspielzeit zum Sieg - es war sein erstes Tor in den Eliminatorias zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.

"Ich schulde der Selecao so viel für alles, was sie für mich getan hat", sagte Vini Jr. "Das war der Befreiungsschlag, den wir brauchten", jubelte auch Barcelonas Leistungsträger Raphinha, der mit seinem verwandelten Foulelfmeter früh die Führung (5.) erzielt hatte. Die vom Ex-Münchner James Rodriguez angetriebenen Gäste kamen durch Luis Diaz (41.) aber bald zum Ausgleich.

Ausgerechnet vor dem Duell am Dienstag in Argentinien (25 Punkte) positionierte sich die Selecao (21) als erster Verfolger des Weltmeisters, der in der Nacht zum Samstag noch in Uruguay (20) antreten muss. Zu Platz sieben, wo Bolivien nach dem 1:3 (0:2) in Peru bei 13 Punkten als erstes Team außerhalb der Qualifikationsplätze stecken blieb, sind es immerhin schon acht Zähler.

Aber selbst Peru (10) hofft dank eines Treffers des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Paolo Guerrero (41), in den ausstehenden fünf Spieltag noch Platz sieben zu ergattern, der die Teilnahme an den Interkontinental-Playoffs garantiert. Davon ist der neue Tabellenletzte Chile (9) weit entfernt. Der Copa-America-Sieger von 2015 und 2016 unterlag trotz der Routine der Ex-Leverkusener Arturo Vidal (37) und Charles Aranguiz (35) mit 0:1 (0:0) in Paraguay.