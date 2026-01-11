Der DFB möchte sich anders als noch in Katar bei der kommenden WM aus politischen Diskussionen heraushalten. Dennoch gäbe es "keinen Maulkorb", sagte Sportdirektor Rudi Völler. Die politische Debatte rund um Co-Gastgeber USA soll bei der Fußball-WM im Sommer nach Möglichkeit von der deutschen Nationalmannschaft ferngehalten werden. Dieser Meinung ist DFB-Sportdirektor Rudi Völler. "Es wird keinen Maulkorb geben für irgendjemanden. Wir sind demokratisch", sagte Völler im "Sport1"-Doppelpass: "Jeder kann seine Meinung haben und sagen. Aber das muss nicht am Tag vor dem Spiel sein."

Laut Völler sollen damit die Lehren aus der zurückliegenden Endrunde 2022 in Katar gezogen werden. Damals waren der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Mannschaft in die Diskussion um den Gastgeber sowie die Rolle des Weltverbands FIFA stark involviert. Im Nachhinein wurde das als ein Grund für das Vorrunden-Aus bezeichnet.

