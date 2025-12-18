- Anzeige -
- Anzeige -
Fussball-WM 2026

WM 2026: Einreiseverbot für Fans von Deutschland-Gegner

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 16:33 Uhr
  • ran.de

Zum erst dritten Mal ist die Elfenbeinküste bei einer WM dabei, zum vierten Mal der Senegal. Die Fußball-Fans der beiden Länder könnten dieses historische Ereignis aber verpassen.

Hintergrund ist das am Dienstag von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot.

Das gilt laut New York Times nicht für Spieler, Betreuer und Angehörige – durchaus aber für "Touristen".

Immerhin: Beide Länder absolvieren auch ein Spiel in Toronto (Kanada). Für dieses gelten die Einreiseverbote entsprechend nicht.

Für die Elfenbeinküste ist das Toronto-Spiel im Übrigen das Gruppenspiel gegen Deutschland (20. Juni, 22 Uhr); Deutschland muss also nicht vor leere(re)n Rängen antreten.

- Anzeige -
- Anzeige -

WM ohne Fans?

Doch viele Nationen trifft es hart: Einreiseverbote bestehen auch schon für Menschen aus Haiti und dem Iran.

Und bereits vergangene Woche hatte Andrew Giuliani (Chef der Taskforce World Cup 2026 des White House) weitere mögliche Einreisebeschränkungen für die USA angekündigt.

Stellt sich die Frage: Wie soll in den betroffenen Nationen und darüber hinaus so WM-Stimmung aufkommen?

- Anzeige -
Mehr News und Videos
imago images 0711085781
News

Müssen Fans auch für das Public Viewing zahlen?

  • 18.12.2025
  • 15:58 Uhr
Nigeria hofft doch noch auf eine WM-Chance
News

WM 2026 - Beschwerde von Nigeria: Muss DR Kongo um seine mögliche Teilnahme fürchten?

  • 18.12.2025
  • 10:49 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 18.12.2025
  • 10:19 Uhr
2247032568
News

WM-2026-Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 18.12.2025
  • 10:11 Uhr
Die FIFA wertet drei Spiele Malaysias mit 0:3
News

Malaysias Einbürgerungsskandal: Drei Mal 0:3!

  • 17.12.2025
  • 15:58 Uhr
Die FIFA will eine Rekordsumme bei der WM ausschütten
News

727 Millionen: FIFA will Rekord-Summe bei WM ausschütten

  • 17.12.2025
  • 14:29 Uhr
WM 2026
News

WM 2026: FIFA bietet günstigere Tickets für treueste Fans

  • 16.12.2025
  • 19:13 Uhr
Infantino (r.) an der Seite des US-Präsidenten
News

WM 2026: Social-Media-Pläne der USA "absolut inakzeptabel"

  • 16.12.2025
  • 15:43 Uhr
07.09.2025 - Fußball, 2025 2026, Länderspiel, WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Nordirland: Mannschaft (Deutschland) DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR Q...
News

Letzte Ticket-Verkaufsphase startet: So sehe ich Deutschland bei der WM

  • 16.12.2025
  • 15:40 Uhr
imago images 1069891727
News

Bundesliga-Profi vor WM-Teilnahme? CAS entscheidet

  • 16.12.2025
  • 08:34 Uhr