WM 2026: Einreiseverbot für Fans von Deutschland-Gegner

Zum erst dritten Mal ist die Elfenbeinküste bei einer WM dabei, zum vierten Mal der Senegal. Die Fußball-Fans der beiden Länder könnten dieses historische Ereignis aber verpassen.

Hintergrund ist das am Dienstag von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot.

Das gilt laut New York Times nicht für Spieler, Betreuer und Angehörige – durchaus aber für "Touristen".

Immerhin: Beide Länder absolvieren auch ein Spiel in Toronto (Kanada). Für dieses gelten die Einreiseverbote entsprechend nicht.

Für die Elfenbeinküste ist das Toronto-Spiel im Übrigen das Gruppenspiel gegen Deutschland (20. Juni, 22 Uhr); Deutschland muss also nicht vor leere(re)n Rängen antreten.