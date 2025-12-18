Fussball-WM 2026
WM 2026: Einreiseverbot für Fans von Deutschland-Gegner
Zum erst dritten Mal ist die Elfenbeinküste bei einer WM dabei, zum vierten Mal der Senegal. Die Fußball-Fans der beiden Länder könnten dieses historische Ereignis aber verpassen.
Hintergrund ist das am Dienstag von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot.
Das gilt laut New York Times nicht für Spieler, Betreuer und Angehörige – durchaus aber für "Touristen".
Immerhin: Beide Länder absolvieren auch ein Spiel in Toronto (Kanada). Für dieses gelten die Einreiseverbote entsprechend nicht.
Für die Elfenbeinküste ist das Toronto-Spiel im Übrigen das Gruppenspiel gegen Deutschland (20. Juni, 22 Uhr); Deutschland muss also nicht vor leere(re)n Rängen antreten.
WM ohne Fans?
Doch viele Nationen trifft es hart: Einreiseverbote bestehen auch schon für Menschen aus Haiti und dem Iran.
Und bereits vergangene Woche hatte Andrew Giuliani (Chef der Taskforce World Cup 2026 des White House) weitere mögliche Einreisebeschränkungen für die USA angekündigt.
Stellt sich die Frage: Wie soll in den betroffenen Nationen und darüber hinaus so WM-Stimmung aufkommen?