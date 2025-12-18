WM 2026: Müssen Fans auch für das Public Viewing zahlen?

Public Viewing war bislang immer ein kostenfreies Vergnügen. Das könnte sich mit der WM 2026 ändern, wie eine Website andeutet.

Die teils horrenden Preise für Tickets für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben bereits für einen Aufschrei gesorgt. Fans sind sauer, weil sie sich über den Tisch gezogen fühlen.

Doch es könnte noch schlimmer kommen.

Denn wie die "Daily Mail" berichtet, wird auch beim Public Viewing Geld verlangt. Zumindest lässt eine Website zum "FIFA Fan Festival" in New York/New Jersey diesen Schluss zu.

Dort kann man per Button für die Veranstaltung im Liberty State Park "Early-Bird-Tickets kaufen".