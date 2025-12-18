- Anzeige -
WM

WM 2026: Müssen Fans auch für das Public Viewing zahlen?

  • Veröffentlicht: 18.12.2025
  • 15:58 Uhr
  • ran.de

Public Viewing war bislang immer ein kostenfreies Vergnügen. Das könnte sich mit der WM 2026 ändern, wie eine Website andeutet.

Die teils horrenden Preise für Tickets für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben bereits für einen Aufschrei gesorgt. Fans sind sauer, weil sie sich über den Tisch gezogen fühlen.

Doch es könnte noch schlimmer kommen.

Denn wie die "Daily Mail" berichtet, wird auch beim Public Viewing Geld verlangt. Zumindest lässt eine Website zum "FIFA Fan Festival" in New York/New Jersey diesen Schluss zu.

Dort kann man per Button für die Veranstaltung im Liberty State Park "Early-Bird-Tickets kaufen".

WM 2026: Fan Festival für fast elf Euro

Daraufhin wird man zur Verkaufsplattform "Ticketmaster" weitergeleitet, wo sechs verschiedene Tage ausgewählt werden können. Dazu gehört auch das erste Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft am 14. Juni gegen Curacao.

Das Problem: Die Tickets kosten 12,50 Dollar, umgerechnet rund 10,65 Euro.

Wie die "Daily Mail" weiter berichtet, ist es unklar, ob die Entscheidung, Eintritt zu verlangen, von der FIFA selbst oder von der Stadt getroffen wurde.

Klar ist aber, dass das Public Viewing bei den vergangenen Turnieren stets kostenlos zugänglich war und keinen Eintritt kostete. Wie auch bei der EM 2024 in Deutschland.

