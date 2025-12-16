WM 2026: FIFA bietet günstigere Tickets für treueste Fans

Der Fußball-Weltverband FIFA "belohnt" die treuesten Fans und bietet für die WM 2026 eine weitere, vergleichsweise günstigere Ticket-Kategorie an.

Der neue "Basisrang" bei der WM 2026 ist zum Festpreis von 60 US-Dollar (51 Euro) pro Karte und Spiel für alle 104 Begegnungen einschließlich des Finales erhältlich, wie die FIFA am Dienstag mitteilte.

Die neue Ticket-Kategorie ist ausschließlich für Fans qualifizierter Teams bestimmt. Verteilt werden die Karten über die jeweiligen Verbände, im Falle der deutschen Nationalmannschaft über den Deutschen Fußball-Bund.

Der DFB hatte die Ticketpreise zuletzt kritisiert. "Die WM ist von Deutschland aus gesehen weit weg und ein Besuch ist ohnehin mit größerem Aufwand und hohen Reisekosten verbunden. Auch deshalb hätten wir uns für unsere Fans insgesamt günstigere Tickets gewünscht", sagte Geschäftsführer Andreas Rettig. Auch von Fanorganisationen gab es Kritik.