Anzeige
Top News Fußball

WM 2026: FIFA stellt Maskottchen für das Turnier vor

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 15:40 Uhr
  • SID

Ein Elch namens Maple, ein Jaguar namens Zayu und ein Weißkopfseeadler namens Clutch sind die offiziellen Maskottchen für die Fußball-WM im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada.

Das gab der Weltverband FIFA am Donnerstag bekannt. Die drei Maskottchen "verkörpern die lebendige Kultur, die Tradition und den Charakter der jeweiligen Länder und stehen für Einheit, Vielfalt und die gemeinsame Begeisterung für den Fußball", hieß es in einer entsprechenden Mitteilung.

Der Elch Maple repräsentiere Kanada, der Jaguar Zayu Mexiko - und der Weißkopfseeadler Clutch die USA.

Die FIFA gab den drei Maskottchen zudem Hintergrundgeschichten. Maple etwa sei ein "Street-Style-Künstler, Musikfan und ein leidenschaftlicher Torhüter", Zayu "ein Symbol für die lange Tradition und die lebendige Kultur" Mexikos.

Und Clutch erkunde "mit seiner beispiellosen Abenteuerlust, Neugier und Zuversicht die ganzen Vereinigten Staaten sowie alle Kulturen, Spiele und Momente".

Anzeige
Anzeige

WM 2026: Auslosung der Gruppen findet Anfang Dezember statt

Die WM, welche erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, beginnt am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt, das Finale steigt am 19. Juli in East Rutherford nahe New York.

Die Auslosung der Gruppen findet am 5. Dezember 2025 im Kennedy Center in Washington statt.

Anzeige
Mehr News und Videos
Malaysias Nationalmannschaft vor dem Spiel gegen Vietnam
News

FIFA sperrt eingebürgerte malaysische Nationalspieler

  • 26.09.2025
  • 16:53 Uhr
Verletzte sich gegen Vigo: Finn Jeltsch
News

VfB Stuttgart vorerst ohne Jeltsch

  • 26.09.2025
  • 16:47 Uhr
Trikot
News

DFB-Trikot-Leak zur WM 2026! Letztes Adidas-Trikot im Retro-Style

  • 26.09.2025
  • 16:37 Uhr
Immer dynamisch: DFB-Kapitän Joshua Kimmich
News

Revolutionäres Design: So sieht das WM-Auswärtstrikot des DFB aus

  • 26.09.2025
  • 16:35 Uhr
2235389280
News

Tedesco nach erster Pleite schon vor dem Aus?

  • 26.09.2025
  • 16:34 Uhr
imago images 1050723667
News

FIFA-Reform: Keine Wiesn-Heimspiele mehr für Bayern

  • 26.09.2025
  • 16:26 Uhr
Kane trifft mehrfach gegen Chelsea
News

Kane in Topform: Unerwarteter Wingman und die Musiala-Frage

  • 26.09.2025
  • 16:01 Uhr
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • 26.09.2025
  • 16:00 Uhr
21.09.2025, Fussball: 1. Bundesliga, Saison 2025 2026, 04. Spieltag, Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im Signal Iduna Park in Dortmund. Felix Nmecha (Borussia Dortmund 09, 08), Karim Adeyemi (Boru...
News

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, im Livestream und Ticker

  • 26.09.2025
  • 16:00 Uhr
EA
News

EA FC 26: Release-Datum, neue Stadien und Features des FIFA-Nachfolgers

  • 26.09.2025
  • 15:59 Uhr