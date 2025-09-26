Anzeige
Fehlstart in der süper lig

Fenerbahce Istanbul: Wackelt Domenico Tedesco nach Europa-League-Pleite?

  • Veröffentlicht: 26.09.2025
  • 16:34 Uhr
  • ran.de

Nach seiner ersten Niederlage als Trainer steht Domenico Tedesco bei Fenerbahce schon unter massivem Druck. Das nächste Ligaspiel könnte für ihn überraschend zum Endspiel werden.

Kaum drei Wochen im Amt, und schon steht Domenico Tedesco bei Fenerbahce Istanbul wieder in der Kritik.

Der 40-jährige Deutsch-Italiener übernahm Anfang September das Traineramt von Jose Mourinho, unterschrieb einen Zweijahresvertrag und sollte den türkischen Vizemeister nach dem verpassten Champions-League-Einzug stabilisieren. Doch bislang läuft es nicht rund.

Nach dem Debüt-Sieg gegen Trabzonspor folgten zwei Unentschieden in der Liga – und nun die erste Pflichtspielniederlage. In der Europa League unterlag Fenerbahce bei Dinamo Zagreb mit 1:3. Besonders die Abwehr offenbarte große Lücken.

"Wir verlieren unsere Leute im Strafraum, blocken keine Schüsse, keine Flanken – das sind Basics, die wir können müssen", schimpfte Tedesco nach der Partie. Gleichzeitig betonte er, er habe in Ansätzen Fortschritte gesehen, etwa in der Spielkontrolle und im Pressing.

Fenerbahce-Trainer Tedesco vor dem Aus?

Trotz dieser positiven Akzente wächst der Druck. Denn Fenerbahce ist ambitioniert, der neue Präsident Sadettin Saran gilt zudem nicht als Förderer des Trainers – im Gegensatz zu Vorgänger Ali Koc, der Tedesco überhaupt erst nach Istanbul holte.

Laut der Zeitung "Sabah" könnte das Ligaspiel am Sonntag gegen Antalyaspor bereits zu einem Endspiel für den früheren Schalke- und Leipzig-Coach werden.

Für Tedesco wäre es das zweite abrupte Aus in Folge: Erst im Frühjahr hatte er nach einer schwachen Serie seinen Job als belgischer Nationaltrainer verloren. Nun droht das nächste frühe Ende – nur wenige Wochen nach seiner Rückkehr auf die Trainerbank.

