Adidas wird zur WM 2026 das letzte Trikot als DFB-Ausrüster stellen. Der neue Look taucht bereits im Netz auf und begeistert mit Retro-Zügen. Von Mike Stiefelhagen Da haut Adidas zum Abschluss nochmal einen raus! Der DFB-Ausrüster wird zur Weltmeisterschaft 2026 zum vorerst letzten Mal der deutschen Nationalmannschaft einen Trikotsatz stellen. Ab 2027 übernimmt das Konkurrent Nike. Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko haben sich die Kreativ-Köpfe von Adidas mit dem Sitz in Herzogenaurach aber nochmal etwas Besonderes überlegt. Ter Stegen: FC Barcelona gibt wichtiges Update zum verletzten DFB-Torhüter

WM 2026: DFB-Auswärtstrikot für Weltmeisterschaft in Nordamerika geleakt Zumindest wenn man den Aufgetauchten "Leaks" im Internet vertrauen darf. Dort kursiert bei der meist zuverlässigen Quelle "Footyheadlines" sowie dem Portal "Opaleak" ein Bild des neuen Looks.

WM 2026 im Retro-Style: adidas kocht für das DFB-Team

Das deutsche WM-Trikot 2026 soll im neuen Glanz an die Erfolge von 1990 und 2014 erinnern, als die Mannschaft jeweils Weltmeister wurde. Das Konzept soll "Icon of Tomorrow" lauten. Also die "Ikonen von Morgen". Es ist demnach kein reines Remake älterer Jerseys, sondern ein Mix aus den damaligen mit der heutigen Technologie und Mode.

DFB-Trikot für WM 2026: Entwurf erinnert an Fan-Favoriten Die V-Form und das Muster erinnern an vergangene Tage. Die Hosen werden offenbar schwarz gehalten, auf den Stutzen ist das gleiche Design wie auf den Oberteilen zu sehen. Auch interessant: "Schalke ein bisschen wie Liverpool": Loris Karius im Interview Die Versionen von 1990 und 2014 gehören im Fanlager zu den beliebtesten Varianten des DFB-Trikots. Sollte der Leak stimmen, wäre das ein vermeintlich gelungener Abschluss von Adidas.

WM-Bilanz: Neues Trikot als gutes Omen Zwar hat das DFB-Team schon vier Mal den Weltmeistertitel erlangt (1954, 1974, 1990, 2014), doch bei den letzten beiden Turnieren sah man ganz und gar nicht gut aus. 2018 und 2022 schied man bereits zur Vorrunde raus. Blamierte sich teils gegen deutlich schwächere Nationen. Das neue Outfit soll an erfolgreiche Zeiten erinnern und einen Schwung geben, um wieder dorthin zu gelangen. Vorab muss dich Deutschland erst noch für die WM qualifizieren. Dort trifft das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Ein Gruppensieg bedeutet die direkte Qualifikation. Platz zwei bedeutet die Playoffs dazu.