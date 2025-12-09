Seattle plant bei der WM 2026 ein Pride-Spiel zur Unterstützung der LGBTQ+-Community, das parallel zu den Feierlichkeiten der Stadt stattfindet. Ausgerechnet Iran und Ägypten treten dabei gegeneinander an.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, den USA und Mexiko sorgt bereits lange vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels für Schlagzeilen.

Jetzt rückt besonders eine Partie in den Fokus: Am 27. Juni soll in Seattle ein Spiel der Vorrunde als sogenanntes "Pride Match" ausgetragen werden – zeitgleich zu den großen Pride-Feierlichkeiten der Stadt.

Doch die Konstellation sorgt für heftige Diskussionen. Denn auf dem Platz stehen ausgerechnet zwei Nationen, in denen Homosexualität verboten und teils schwer bestraft wird: Iran und Ägypten.

Die Idee für ein Pride-Spiel stammt vom lokalen Organisationskomitee in Seattle. Man wolle das Turnier nutzen, um die Offenheit der Stadt zu zeigen und der LGBTQ+-Community eine besondere Bühne zu geben.

Die Organisatoren betonen jedoch, dass die Aktion "weder mit der FIFA verbunden" sei "noch von ihr unterstützt" werde.