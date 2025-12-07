Pierre Littbarski übt Kritik an der Auslosung der WM 2026. Der Weltmeister von 1990 bewertet die deutsche Gruppe als "machbar" und freut sich auf die Underdogs.

Pierre Littbarski hat die pompöse Show rund um die Auslosung der Fußball-WM 2026 in Washington D.C scharf kritisiert.

"Darf man das sagen? Das war ein Affentheater!", sagte der Weltmeister von 1990 und Suzuki-Markenbotschafter bei einem Termin in Köln: "Es ist alles zu aufgebläht."

Er selbst hätte "in einer halben Stunde alle Lostöpfe durchgemacht - das hätte mir mehr gefallen."

Mit Blick auf das Sportliche beschrieb Littbarski die deutsche WM-Gruppe als "machbar". Auch wenn die Duelle mit der Elfenbeinküste und Ecuador "unbequem" seien: "Die sind für mich der Favorit für Platz eins und zwei mit den Deutschen zusammen."