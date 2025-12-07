- Anzeige -
- Anzeige -
DFB

DFB-Team: Sandro Wagner vor Comeback? Das sagt Präsident Bernd Neuendorf

  • Veröffentlicht: 07.12.2025
  • 22:24 Uhr
  • ran.de

DFB-Boss Bernd Neuendorf äußerte sich zu einer möglichen Rückkehr von Sandro Wagner in den Betreuerstab von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nach nur wenigen Monaten im Amt endete die kurze Trainer-Ära von Sandro Wagner beim Bundesligisten FC Augsburg.

Spekulationen, wonach Wagner nach dem FCA-Aus nun wieder in seinen früheren Job als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB zurückkehren könnte, erteilte Präsident Bernd Neuendorf eine Absage.

"Wir haben ein supertolles Trainerteam. Ein halbes Jahr vor der WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht. Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer machen einen tollen Job, wir vertrauen auf ihre Expertise", sagte DFB-Boss Neuendorf der "Bild".

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste zur WM 2026 in Kürze

  • "Football" statt "Soccer"? Donald Trump fordert Umbenennung

  • Pierre Littbarski kritisiert pompöse WM-Auslosung: "Affentheater"

- Anzeige -

Vor seinem glücklosen Engagement in Augsburg war Wagner von 2023 bis 2025 Co-Trainer von Nagelsmann. Zuvor führte er den Münchner Vorstadt-Klub SpVgg Unterhaching von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga.

Beim FC Augsburg übernahm der 38-Jährige im Juli 2025 das Amt als Cheftrainer, wurde aber schon Anfang Dezember gefeuert. Von 14 Pflichtspielen konnte Wagner als FCA-Coach nur vier gewinnen. Nach einer 0:3-Pleite am zwölften Spieltag bei 1899 Hoffenheim musste Wagner in Augsburg gehen.

News und Videos zur WM 2026
Pierre Littbarski sorgt sich
News

Littbarski kritisiert pompöse WM-Auslosung: "Affentheater"

  • 07.12.2025
  • 16:46 Uhr
DFB-Präsident Bernd Neuendorf
News

Neuendorf über WM-Auslosung: "Hätten es anders gemacht"

  • 07.12.2025
  • 15:09 Uhr
Football-Ikone Tom Brady mit dem Los &quot;Germany&quot;
News

Deutsche WM-Gegner: Neuling, Afrikameister, Topstars

  • 07.12.2025
  • 10:37 Uhr
Nick Woltemade (m.) rettete das DFB-Team
News

WM 2026: Wer ist dabei, wer fehlt, wer zittert?

  • 07.12.2025
  • 10:25 Uhr
2247032568
News

WM-2026-Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 07.12.2025
  • 10:20 Uhr
Bundestrainer Nagelsmann (r.) mit Geschäftsführer Rettig
News

Keine "Nachtschichten": DFB-Team startet in Houston in die WM

  • 06.12.2025
  • 21:28 Uhr
2250183456
News

WM 2026: Spielplan offiziell - DFB-Spiele terminiert

  • 06.12.2025
  • 18:59 Uhr
WASHINGTON - German national coach Julian Nagelsmann on the red carpet before the draw for the 2026 World Cup in the United States. ANP KOEN VAN WEEL xVIxANPxSportx xxANPxIVx 543994555 originalFile...
News

Nach WM-Auslosung: Nagelsmann gibt Versprechen

  • 06.12.2025
  • 12:47 Uhr
2250176614
News

Trump fordert neue Namen für Fußball und American Football

  • 06.12.2025
  • 12:30 Uhr
Tenor Andrea Bocelli bei der WM-Auslosung
News

Deutschland droht WM-Hammer schon im Achtelfinale

  • 06.12.2025
  • 12:13 Uhr