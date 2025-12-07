DFB-Team: Sandro Wagner vor Comeback? Das sagt Präsident Bernd Neuendorf

DFB-Boss Bernd Neuendorf äußerte sich zu einer möglichen Rückkehr von Sandro Wagner in den Betreuerstab von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nach nur wenigen Monaten im Amt endete die kurze Trainer-Ära von Sandro Wagner beim Bundesligisten FC Augsburg.

Spekulationen, wonach Wagner nach dem FCA-Aus nun wieder in seinen früheren Job als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB zurückkehren könnte, erteilte Präsident Bernd Neuendorf eine Absage.

"Wir haben ein supertolles Trainerteam. Ein halbes Jahr vor der WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht. Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer machen einen tollen Job, wir vertrauen auf ihre Expertise", sagte DFB-Boss Neuendorf der "Bild".