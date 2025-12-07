DFB
DFB-Team: Sandro Wagner vor Comeback? Das sagt Präsident Bernd Neuendorf
- Veröffentlicht: 07.12.2025
- 22:24 Uhr
- ran.de
DFB-Boss Bernd Neuendorf äußerte sich zu einer möglichen Rückkehr von Sandro Wagner in den Betreuerstab von Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Nach nur wenigen Monaten im Amt endete die kurze Trainer-Ära von Sandro Wagner beim Bundesligisten FC Augsburg.
Spekulationen, wonach Wagner nach dem FCA-Aus nun wieder in seinen früheren Job als Assistent von Bundestrainer Julian Nagelsmann beim DFB zurückkehren könnte, erteilte Präsident Bernd Neuendorf eine Absage.
- DFB-Pokal-Auslosung: FC Bayern München hat Knaller-Heimspiel!
- BVB-Noten gegen Hoffenheim: Schlotterbeck überragt, Anselmino zieht Kovac-Ärger auf sich
"Wir haben ein supertolles Trainerteam. Ein halbes Jahr vor der WM tut man gut daran, eine gewisse Ruhe in den Verband zu bekommen. Jetzt die Pferde zu wechseln, wäre sehr schlecht. Julian Nagelsmann und seine Co-Trainer machen einen tollen Job, wir vertrauen auf ihre Expertise", sagte DFB-Boss Neuendorf der "Bild".
Das Wichtigste zur WM 2026 in Kürze
Vor seinem glücklosen Engagement in Augsburg war Wagner von 2023 bis 2025 Co-Trainer von Nagelsmann. Zuvor führte er den Münchner Vorstadt-Klub SpVgg Unterhaching von der Regionalliga Bayern in die 3. Liga.
Beim FC Augsburg übernahm der 38-Jährige im Juli 2025 das Amt als Cheftrainer, wurde aber schon Anfang Dezember gefeuert. Von 14 Pflichtspielen konnte Wagner als FCA-Coach nur vier gewinnen. Nach einer 0:3-Pleite am zwölften Spieltag bei 1899 Hoffenheim musste Wagner in Augsburg gehen.