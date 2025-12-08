- Anzeige -
Fußball

WM 2026 - Unabhängig vom Wetter: Trinkpausen beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 15:47 Uhr
  • SID

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird es in allen 104 Partien Trinkpausen geben.

Wie der Weltverband FIFA mitteilte, sollen die Schiedsrichter die Partien bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zur Mitte jeder Halbzeit für drei Minuten unterbrechen, damit die Spieler etwas trinken können.

Die Pausen sind dabei weder an das Wetter noch an bestimmte Temperaturen geknüpft, sondern werden von den Referees bei allen Spielen verordnet, womit für die Teams in sämtlichen Spielen gleiche Bedingungen gelten.

Auch bei der Klub-WM 2025 hatte es angesichts der extremen Bedingungen in den USA zum Wohlbefinden der Spieler bereits zahlreiche Trinkpausen gegeben, damals aber nicht bei jeder Partie und nur abhängig von der Temperatur.

Nun solle es eben "unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen" Trinkpausen geben. "In beiden Hälften dauern sie genau drei Minuten, sobald der Schiedsrichter pfeift", sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA für die USA.

WM 2026: Wird die Halbzeitpause verlängert?

Generell sollen die Trinkpausen genau nach 22 Minuten erfolgen. "Wenn das Spiel in der 20. oder 21. Minute wegen einer Verletzung unterbrochen werden muss, wird das natürlich mit dem Schiedsrichter besprochen", erklärte Zubiria.

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPro hatte angesichts der zu erwartenden Hitze in zahlreichen WM-Spielorten neben Trinkpausen zuletzt auch eine Ausweitung der Halbzeitpause auf 20 Minuten gefordert. Diesbezüglich gab es in der Pressemitteilung der FIFA am Montag keine Infos.

