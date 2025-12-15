Ob der historischen WM-Qualifikation verkauft der österreichische Fußball-Verband einen ganz besonderen Duft.

Ein Rasen als Duft? Ja, bist du deppert! Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft beschenkt sich und ihre Fans zur historischen WM-Teilnahme 2026 mit einem ganz besonderen Geruchsgenuss.

"Kein Fake", teilte der Verband (ÖFB) mit, der Raumduft mit dem passenden Namen "A gmahde Wiesn" sei "tatsächlich aus den Originalrasen der WM-Qualifikationsspiele extrahiert" worden. Die Rede ist deshalb von einem Spray, "das nach Fußballgeschichte riecht".

Die jeweils 100 ml fassenden Fläschchen kosten in Anlehnung an das Gründungsjahr des ÖFB 19,04 Euro, die erste Auflage von nur 100 Stück war Medien zufolge binnen Stunden vergriffen. Deshalb wurden jetzt 500 weitere geordert. Der Erlös kommt dem eigenen Fußballnachwuchs zugute.