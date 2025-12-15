- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

KRC Genk wirft Trainer Thorsten Fink raus: "Nicht mehr auf dem richtigen Weg"

  • Aktualisiert: 15.12.2025
  • 14:07 Uhr
  • SID

Thorsten Fink ist nicht mehr länger Trainer beim belgischen Fußballklub KRC Genk. Der Deutsche wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Thorsten Fink ist seinen Job als Trainer des viermaligen belgischen Fußballmeisters KRC Genk los. Der Klub gab am Montag die Trennung vom früheren Bundesligaprofi bekannt.

Am Sonntagabend war Genk nicht über ein 1:1 gegen KVC Westerlo hinausgekommen. In der Liga rangiert der Verein auf Platz sieben. Fink hatte den Posten im Sommer des vergangenen Jahres übernommen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Genk wirft Fink raus

"Die Vereinsführung ist der Ansicht, dass der Klub angesichts der wechselhaften Ergebnisse und des durchwachsenen spielerischen Niveaus der vergangenen Zeit nicht mehr auf dem richtigen Weg zum Erfolg ist", ließ der Verein wissen.

"KRC Genk macht sich nun auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer, der am besten geeignet ist, die sportlichen Ziele zu erreichen." Bis dahin leiten die bisherigen Assistenten Domenico Olivieri und Michel Ribeiro das Training.

Der 58 Jahre alte Fink, der in der Bundesliga für den Karlsruher SC und Bayern München spielte, hat bereits zahlreiche Trainerstationen hinter sich. So war Fink unter anderem in Ingolstadt, Basel, Hamburg, Nikosia, Wien, Zürich, Kobe, Riga und Dubai aktiv.

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

DFB vor WM 2026: Letzter Testgegner steht fest

  • 15.12.2025
  • 15:05 Uhr
Messi wurde am Montag wieder begeistert empfangen
News

Von Chaos zu Jubel: Messi beendet Indien-Reise in Neu-Delhi

  • 15.12.2025
  • 14:33 Uhr
Raumduft &quot;A gmahde Wiesn&quot;
News

WM-Ticket fix: Österreich verkauft Quali-Rasen als Raumduft

  • 15.12.2025
  • 14:19 Uhr
Ballon-d'Or-Kandidaten
News

FIFA Weltfußballer-Wahl 2025: Auszeichnungen, Nominierte, Favoriten, Live-Übertragung

  • 15.12.2025
  • 14:13 Uhr
imago images 1070199122
News

Umschwung: Alonso vereint wohl Real-Kabine hinter sich

  • 15.12.2025
  • 13:53 Uhr
imago images 1070365817
News

"Schmerzt sehr" - Woltemade nach Eigentor untröstlich

  • 15.12.2025
  • 13:42 Uhr
imago images 1060745226
News

Mislintat stellt Fortuna-Sportdirektor frei

  • 15.12.2025
  • 13:34 Uhr
Marc-André ter Stegen trainiert wieder
News

Ter Stegen darf auf Einsatz im Pokal hoffen

  • 15.12.2025
  • 13:22 Uhr
Hamburger SV v Eintracht Frankfurt - Google Pixel Women's Bundesliga
News

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live: Frauen-Bundesliga im TV, Joyn-Stream und im Liveticker

  • 15.12.2025
  • 12:49 Uhr
Timo Werner
News

RB Leipzig und das "problem" mit Timo Werner

  • 15.12.2025
  • 11:41 Uhr