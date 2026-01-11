Marc-Andre ter Stegen braucht Spielpraxis, Lennart Karl ist im Blick von Bundestrainer Julian Nagelsmann – wie sich ihre WM-Chancen entwickeln, bleibt offen. Laut Rudi Völler wird sich schon in den kommenden Wochen zeigen, wer dem WM-Aufgebot angehören könnte.

Laut Rudi Völler steht der Großteil des deutschen WM-Kaders schon in wenigen Wochen fest.

"Bei der nächsten Abstellung im März wird sich schon herauskristallisieren, wer dabei ist", sagte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im "Sport1"-Doppelpass: "Da wird man sicher schon das grobe Gerüst für die WM sehen."

Die Nationalmannschaft testet in zweieinhalb Monaten in der Schweiz (27. März) und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.

Bei der erstmals mit 48 Teilnehmern ausgetragenen XXL-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vorrunde auf WM-Neuling Curacao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

"Wir wollen Erster werden in der Gruppe. Aber die Elfenbeinküste und Ecuador sind zwei Top-Mannschaften. Ein Spaziergang wird es auf keinen Fall", sagte Völler.