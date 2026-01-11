DFB-team
WM 2026 - Rudi Völler: Großteil des deutschen WM-Kaders steht schon bald fest
- Aktualisiert: 11.01.2026
- 13:26 Uhr
- SID
Marc-Andre ter Stegen braucht Spielpraxis, Lennart Karl ist im Blick von Bundestrainer Julian Nagelsmann – wie sich ihre WM-Chancen entwickeln, bleibt offen. Laut Rudi Völler wird sich schon in den kommenden Wochen zeigen, wer dem WM-Aufgebot angehören könnte.
Laut Rudi Völler steht der Großteil des deutschen WM-Kaders schon in wenigen Wochen fest.
"Bei der nächsten Abstellung im März wird sich schon herauskristallisieren, wer dabei ist", sagte der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im "Sport1"-Doppelpass: "Da wird man sicher schon das grobe Gerüst für die WM sehen."
- WM 2026: DFB verkündet Quartier – hier wohnt die Nationalmannschaft
- DFB-Team legt Verteilung für 60-Dollar-Tickets der deutschen Fans fest
Die Nationalmannschaft testet in zweieinhalb Monaten in der Schweiz (27. März) und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.
Bei der erstmals mit 48 Teilnehmern ausgetragenen XXL-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vorrunde auf WM-Neuling Curacao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).
"Wir wollen Erster werden in der Gruppe. Aber die Elfenbeinküste und Ecuador sind zwei Top-Mannschaften. Ein Spaziergang wird es auf keinen Fall", sagte Völler.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Rudi Völler äußert sich zur Situation bei Marc-Andre ter Stegen und Lennart Karl
Mit Blick auf die Nummer eins zwischen den Pfosten hängt laut Völler viel von der kurzfristigen Entwicklung bei Marc-André ter Stegen ab. Da der 33-Jährige beim spanischen Meister FC Barcelona aussortiert wurde, braucht er für den Rest der Saison einen neuen Verein.
"Er muss schon spielen in der Rückrunde. Er braucht Spielpraxis bei aller Qualität", sagte Völler: "Oliver Baumann macht es aber auch unglaublich gut. Jetzt warten wir mal ab." Zuletzt war der Keeper mit dem FC Girona in Verbindung gebracht worden, zum Knackpunkt des offenbar angestrebten Leih-Deals könnte das Gehalt werden.
Hinsichtlich der WM-Chancen des Senkrechtstarters Lennart Karl hielt sich Völler bedeckt. "Ich bin mir sicher, Julian Nagelsmann wird seine Leistung wohlwollend beobachtet haben", sagte der 65-Jährige über den Jungstar von Bayern München.