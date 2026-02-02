Nach seiner erneuten Verletzung dürfte Marc-Andre ter Stegen die WM verpassen. Trotzdem hat Julian Nagelsmann eine gleichwertige Alternative. Ein Kommentar.

Von Martin Volkmar

Bitterer geht es kaum: Vor 14 Jahren bestritt Marc-Andre ter Stegen sein erstes Länderspiel, doch trotz seines Mega-Talents musste er bis nach der EM 2024 warten, ehe er nach Manuel Neuers Rücktritt endlich zur Nummer 1 in der deutschen Nationalmannschaft wurde.

Die längst verdiente Beförderung für einen der weltbesten Torhüter der vergangenen zehn Jahre währte aber nur kurz. Denn zum schlechtesten Zeitpunkt offenbart sich der Körper des 33-Jährigen als große Schwachstelle.

Bereits im September 2024 musste ter Stegen wegen eines Patellasehnenrisses sieben Monate pausieren, so dass er danach gerade noch zwei Pflichtspiele für den FC Barcelona bestritt und sich dann zu Beginn dieser Saison erneut verletzte, diesmal am Rücken.

Erst Anfang Dezember kehrte er ins Training zurück, in der Zwischenzeit hatte der langjährige Kapitän seinen Stammplatz bei Barca an Joan Garcia verloren. Um die für den großen WM-Traum dringend nötige Spielpraxis zu bekommen, ließ sich der Ex-Gladbacher auf einen Winterwechsel zum abstiegsbedrohten FC Girona ein.

Doch nach nur zwei Spielen folgte nun der erneute Tiefschlag: ter Stegen erlitt am Sonntag eine offenbar sehr schwere Muskelverletzung im Oberschenkel, die vermutlich eine weitere Operation und mindestens zwei Monate Zwangspause nach sich ziehen wird.