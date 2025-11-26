- Anzeige -
Hinspiel im Finale der Nations League

Deutschland vs. Spanien live: Final-Hinspiel der Frauen-Nations-League im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • Veröffentlicht: 26.11.2025
  • 12:43 Uhr

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 28.11. ab 20:15: Deutschland vs. Spanien LIVE auf Joyn!

Verfolge das Hinspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream, Liveticker: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Nations League, Finale (Hinspiel)
  • Datum: 28. November 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Deutschland vs. Spanien live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?

Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

Deutschland - Spanien live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?

Der Livestream vom ZDF lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

Spanien trifft auf Deutschland live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Deutschland vs. Spanien im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Hinspiels des Nations-League-Finals

  • Begegnung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 28. November 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sonia Bermúdez (Spanien)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
