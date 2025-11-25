Der FIFA-Präsident Gianni Infantino wird künftig auch die libanesische Staatsbürgerschaft besitzen.

Einen entsprechenden Erlass von Libanons Präsident Joseph Aoun zur Verleihung der Staatsbürgerschaft für Gianni Infantino bestätigte Hashem Haidar, Vorsitzender des libanesischen Fußballverbands (LFA), am Dienstag der Nachrichtenagentur "AFP".

"Der Erlass zur Verleihung der Staatsbürgerschaft an Infantino erfolgte, da er eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist, die sich um den Libanon verdient gemacht hat", sagte Haidar nach dem Treffen von Infantino und Aoun in Beirut. Laut der Website der LFA bat Aoun Infantino, "die erforderlichen rechtlichen Dokumente und Unterlagen auszufüllen, um das Dekret zur Verleihung der libanesischen Staatsbürgerschaft zu einem späteren Zeitpunkt zu finalisieren."

Infantino wurde 1970 als Kind italienischer Gastarbeiter in Brig-Glis in der Schweiz geboren, besitzt demnach bereits die Schweizer und italienische Staatsbürgerschaft. Der 55-Jährige ist mit einer Libanesin (Leena al-Ashqar) verheiratet, die früher für den LFA tätig war.