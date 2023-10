Anzeige

Historische Entscheidung für die Fußball-WM 2030: Das Turnier findet in sechs Ländern auf drei Kontinenten statt.

Die Fußball-WM 2030 wird in sechs Ländern und auf drei Kontinenten ausgetragen. Wie die FIFA am Mittwoch mitteilte, findet der Großteil des Turniers in Spanien, Portugal und Marokko statt. Allerdings sollen die ersten drei Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay über die Bühne gehen.

Die Pläne werden beim FIFA-Kongress im Jahr 2024 abgesegnet. Daran besteht kein Zweifel. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der WM wolle man "die ganze Welt einladen, an der Feier des schönen Spiels (...) und der FIFA-Weltmeisterschaft selbst teilzunehmen", hieß es in der FIFA-Mitteilung.

Damit sorgt der Weltverband für einen Kompromiss aus den beiden übrig gebliebenen Bewerbungen. Neben dem europäisch-afrikanischen Trio gab es auch einen Vorstoß aus Südamerika mit den Ländern Uruguay, Paraguay, Chile und Argentinien.

Chile geht nun offenbar leer aus, die anderen sechs Länder sollen dem Bericht zufolge automatisch qualifiziert sein. Nach den drei Spielen zum Auftakt der WM 2030 sollen die drei Gastgeberländer plus ihre Gegner nach Europa bzw. Nordafrika fliegen, um das Turnier fortzusetzen.

"In einer geteilten Welt sind die FIFA und der Fußball vereint", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Das Eröffnungsspiel soll im Estadio Centenario in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo stattfinden, wo auch das Finale der ersten WM genau 100 Jahre zuvor ausgetragen wurde.