Was wird aus Kaderplaner Marco Neppe?

Opfer dieser Personal-Rochade wäre dann allerdings Marco Neppe. Der aktuelle Kaderplaner und technische Direktor des FC Bayern müsste dann erneut um seinen Job fürchten. Zwar wird der 37-Jährige für ein Engagement und seinen Fleiß gelobt und geschätzt, doch schon in der Sommerpause war er bei einigen Transfer-Deals außenvor.

Grund hierfür ist vor allem die Tatsache, dass Neppes großer Fürsprecher Hasan Salihamidzic nicht mehr Teil der Bayern-Führung ist. Der zurückhaltende Kaderplaner wäre also vermutlich das Bauernopfer einer Verpflichtung von Max Eberl.

Doch wie schnell kann der überhaupt in München loslegen? Rein logistisch bestehen keine Probleme. Eberl wohnt bereits jetzt in der bayerischen Landeshauptstadt. Hier gefällt es ihm, hier lebt auch seine Lebensgefährtin.

ran-Informationen zufolge möchte die Bayern-Führung trotzdem ein bisschen Anstand wahren und Eberl möglichst nicht zu früh an den Rekordmeister binden. Dass Eberl vom Traditionsverein Borussia Mönchengladbach überraschend nach Leipzig wechselte und dort nie so richtig ankam, hat seinem Image in der Branche schwer geschadet. Da will man als FC Bayern nicht unnötig noch eine Kontroverse obendrauf setzen.

Auch deswegen verkündete Hoeneß am Sonntag via "Kicker", dass es keine Vereinbarung mit Eberl gebe.

Doch gleichzeitig ist klar: Hoeneß will Eberl – und er wird ihn auch bekommen… Die "Traumhochzeit" ist nur eine Frage der Zeit.