Anzeige
Fußball

Zinedine Zidane soll offenbar neuer Frankreich-Trainer werden - Nachfolger von Didier Deschamps

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 21:43 Uhr
  • ran.de

Zinedine Zidane bekräftigt seit geraumer Zeit sein Interesse am Job als französischer Nationaltrainer. Nun ist wohl eine Entscheidung gefallen.

Personelle Entscheidung in Frankreich: Laut der spanischen Zeitung "As" steht Zinedine Zidane kurz vor seinem Comeback als Trainer. Demnach will der französische Verband den 53-Jährigen nach der Fußball-WM 2026 als neuen Nationaltrainer installieren. Gerüchte darüber gab es bereits länger.

Dem Bericht zufolge soll ein nahtloser Übergang zwischen Didier Deschamps und Zidane erfolgen. Bereits seit Monaten hatte der langjährige Profi von Real Madrid angedeutet, wieder an die Seitenlinie zurückkehren zu wollen.

Anzeige
Anzeige

Zidane für Deschamps

Zidane coachte von 2016 bis 2018 und von 2019 bis 2021 die Königlichen und gewann in dieser Zeit unter anderem dreimal die Champions League. Seit seinem Abgang vor gut vier Jahren trat er allerdings nicht mehr als Trainer in Erscheinung.

Bei der Equipe Tricolore hat derweil Deschamps seit geraumer Zeit die Zügel in der Hand. 2012 übernahm er von Laurent Blanc das Amt des Nationaltrainers und führte Frankreich zu großen Erfolgen, unter anderem das EM-Finale 2016, den WM-Titel 2018 und das WM-Finale 2022 stehen in seiner Trainer-Vita.

Zuletzt mehrte sich aber Kritik, die Spielweise des Teams sei zu berechenbar, vorsichtig und verharre zu sehr in festgefahrenen Mustern.

Anzeige
Mehr News und Videos zum Fußball
European Under-21 Championship 2027 qualifying round, Georgia 0-2 Germany, Lennart Karl ( 21 of Germany Under-21) , November 18, 2025, Mikheil Meskhi stadium, Tbilisi, Georgia Copyright: xx Europea...
News

Kommentar: Karl und El Mala müssen bei der U21 bleiben

  • 18.11.2025
  • 22:25 Uhr
Fakten zum WM-Pokal
News

WM 2026, Auslosung: Wann und wo werden die WM-Gruppen ausgelost? Die Fußballwelt blickt in die USA

  • 18.11.2025
  • 22:17 Uhr
2247032568
News

WM-Quali: Wann finden die Playoffs statt und wie funktioniert der Modus?

  • 18.11.2025
  • 22:16 Uhr
Legende des Sports 2025: Rudi Völler
News

Adeyemi-Strafbefehl: Völler spricht von "Empörungskultur"

  • 18.11.2025
  • 20:54 Uhr
Karl trifft auch in seinem zweiten U21-Spiel
News

Karl trifft erneut: U21 gewinnt Härtetest in Georgien

  • 18.11.2025
  • 20:32 Uhr
Amir Al-Ammari (l.) beim Hinspiel in Abu Dhabi
News

Irak darf weiter auf WM-Teilnahme hoffen

  • 18.11.2025
  • 20:07 Uhr
imago images 1069217414
News

U21 heute live: Georgien vs. Deutschland im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker - DFB-Auswahl gewinnt auswärts mit 2:0

  • 18.11.2025
  • 20:04 Uhr
imago images 1045974088
News

Von Vinicius genervt? Kroos überrascht mit Geständnis

  • 18.11.2025
  • 19:07 Uhr
imago images 1069331754
News

Hitzlsperger: "Das kann dem Team einen Push geben"

  • 18.11.2025
  • 16:07 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 18.11.2025
  • 16:00 Uhr