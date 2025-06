Handball Champions-League Final-Four live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der frisch gebackene deutsche Meister Füchse Berlin und der SC Magdeburg bestreiten am Wochenende das Final-Four der Champions League. So verfolgt ihr das Final Four im Free-TV, Livestream oder Liveticker.

Das letzte große Highlight der Handball-Saison 2024/25 steht an! In der Champions League bestreiten der SC Magdeburg, FC Barcelona, HBC Nantes und die Füchse aus Berlin das Final Four.

Nach der spannenden Meisterschaft diese Saison in der Bundesliga, wollen sich die Füchse aus Berlin nun auch mit dem großen Champions-League Titel krönen. Im ersten Halbfinale treffen sie auf den französischen Vertreter HBC Nantes.