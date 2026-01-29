Deutschland vs. Kroatien heute live: Halbfinale der Handball-EM hier im Stream und im Free-TV

Deutschland trifft im Halbfinale der Handball-EM 2026 auf Kroatien. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Halbfinale geschafft und kämpft nun gegen Kroatien um den Einzug ins Endspiel.

Nach dem guten Auftritt gegen Frankreich (38:34) dürfen sich die DHB-Jungs durchaus Erfolgschancen gegen die Kroaten ausrechnen. Dabei dürften vor allem die beiden Testspiel-Siege vor dem Turnier für Optimismus sorgen.

Besonders pikant: Das Team von Alfred Gislason trifft auf einen alten Bekannten. Seit 2024 wird die kroatische Nationalmannschaft von Dagur Sigurdsson trainiert. Der Isländer, von 2014 bis 2017 Bundestrainer, gewann mit Deutschland 2016 die Europameisterschaft und holte bei den Olympischen Spielen 2016 Bronze.

So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Kroatien im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.