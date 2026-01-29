Vor dem Halbfinale gegen Deutschland am Freitag hat der kroatische Nationaltrainer Dagur Sigurdsson zu einer beispiellosen Wutrede ausgeholt. Der frühere Bundestrainer kritisiert die Organisation der EM mit harten Worten. Dagur Sigurdsson kochte innerlich - und als er endlich sprechen durfte, platzte es aus ihm heraus. "Das ist inakzeptabel", schimpfte der Trainer der kroatischen Handballer auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinale der Handball-EM 2026 am Freitag (17:45 Uhr live und kostenlos auf Joyn) gegen Deutschland mit hochrotem Kopf und bezeichnete die Rahmenbedingungen für sein Team in einem knapp dreiminütigen Monolog in Herning als "Zirkus" und "absolute Schande". Der Isländer setzte am Donnerstag zu einer beispiellosen Abrechnung mit der Europäischen Handballföderation (EHF) an. Alle Infos zum Halbfinale zwischen Kroatien und Deutschland "Das ist die Bestätigung dafür, dass sich die EHF nicht um die Spieler, nicht um die Teams kümmert. Die sind wie ein Fast-Food-Unternehmen. Die kümmern sich nicht um die Qualität, sie verkaufen nur", motzte Sigurdsson.

340 Kilometer Anreise für die Kroaten "Eigentlich sind sie wie eine Eventfirma. Die bestellen ein paar Künstler, machen eine schöne Show, eine nette Pressekonferenz. Es spielt keine Rolle, dass wir heute Morgen vier Stunden von Malmö hierherfahren mussten." In kroatischen Medien kursierten am Donnerstag Bilder, die Spieler auf dem Gang des Mannschaftsbusses liegend während der Anreise zeigen sollen. Die Kroaten hatten sich wie Island, das im zweiten Halbfinale (20:30 Uhr live und kostenlos auf Joyn) auf Dänemark trifft, nach Ende ihrer Hauptrundengruppe in Malmö am Donnerstag mit dem Bus auf den 340 Kilometer langen Weg in den Finalspielort Herning gemacht, wo die andere Hauptrundengruppe mit Deutschland und Dänemark ausgetragen worden war. Die Ankunft erfolgte laut Sigurdsson erst um 14:30 Uhr. Hinzu kam: Während die DHB-Auswahl und die Dänen die zweite Turnierphase im Zwei-Tages-Rhythmus absolvierten, mussten die Kroaten und Isländer die letzten beiden Spieltage an aufeinanderfolgenden Tagen (Dienstag und Mittwoch) austragen, ehe anschließend noch die Anreise nach Dänemark bevorstand.

"Stecken uns wie Tiefkühlhähnchen in einen Bus" "Jeder, der irgendetwas von Sport versteht, weiß, dass zwei Tage weniger Pause in einem Zeitraum von zwölf Tagen mit sieben Spielen verdammt viel sind. Verdammt viel. Und wir mussten zwei Spiele machen. Spiel Nummer sechs und Spiel Nummer sieben. Die mussten wir innerhalb von 22 Stunden absolvieren", sagte Sigurdsson: "Am nächsten Morgen stecken sie uns wie Tiefkühlhähnchen in einen Bus und fahren uns hierher. Und wir sind nicht einmal annähernd in der Nähe der Trainingshalle." Die EHF nahm die Kritik am Abend in einem Statement zur Kenntnis und kündigte an, nach der EM "die Organisation der Meisterschaft sorgfältig evaluieren und die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen" zu wollen. Zugleich verwies der Dachverband darauf, dass die "schwierigere Situation" für die aus Malmö anreisenden Teams sowie der Zeitplan der Medienaktivitäten weit und "rechtzeitig im Voraus" bekannt gewesen seien.