- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-EM-Finale live auf Joyn

Handball-EM: Andreas Wolff attackiert Experten wegen Kritik an David Späth

  • Veröffentlicht: 31.01.2026
  • 16:30 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Andreas Wolff regt sich vor dem EM-Finale gegen Dänemark maßlos darüber auf, wie von Experten mit seinem Kollegen David Späth umgegangen wurde.

Deutschland steht im Finale der Handball-EM und brennt gegen Dänemark auf Revanche für das verlorene Hauptrundenspiel gegen den nördlichen Nachbarn.

Doch in die Freude und Euphorie mischen sich auch sehr kritische Töne, die ebenfalls mit dem 26:31 am vergangenen Montag zu tun haben.

Damals nämlich stand zum Unverständnis einiger Experten nicht Andreas Wolff, sondern David Späth im Tor der deutschen Mannschaft. Vor dem Finale am Sonntag gegen Dänemark attackierte Wolff nun die Experten mit scharfen Tönen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Handball-EM: Wolff findet Kritik an Späth "unfassbar respektlos"

"Ich finde es David gegenüber unfassbar respektlos, wie mit dieser Thematik umgegangen wurde und wird", ärgerte sich der Torhüter vom THW Kiel und redete sich in Richtung der Experten weiter in Rage.

"Wir haben vor dem Turnier gesagt, dass wir ein Torhüter-Duo sind, das durch seine Ausgeglichenheit und die Qualität beider funktioniert", betonte Wolff: "Und dann fängt David in einem Spiel an und die ganze Welt verliert den Kopf. Das ist wirklich unter aller Sau. Das ist komplett despektierlich David gegenüber und, wenn ich darüber nachdenke, regt mich das tierisch auf."

Damit attackierte er die beiden deutschen Handball-Ikonen Stefan Kretzschmar und Pascal Hens, die in ihrer Funktion als Experten für den Sender "Dyn" die Entscheidung pro Späth nicht nachvollziehen konnten.

- Anzeige -
- Anzeige -
HERNING, DENMARK - JANUARY 30: goalie celebration joy after saved ball Andreas Wolff (Germany, 33) during the EHF EURO 2026 Semifinal 1 match between Germany vs Croatia at Jyske Bank Boxen Arena on...

Finale der Handball-EM Dänemark vs. Deutschland live ab 17:50 Uhr

Verfolge Deutschland - Dänemark auf Joyn.

"Ich habe gedacht: Okay, schenken wir ab", hatte Hens gesagt. Kretzschmar fügte nach einem generellen Lob an Späth hinzu: "Was kann das bedeuten als Zeichen für die Mannschaft? Wie nehme ich das als Mannschaft auf in einem der alles entscheidenden Spiele?"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Gislason: "David ist aus dem Rückraum eher einer, der besser steht"

Auch Bundestrainer Alfred Gislason verteidigte die Entscheidung pro Späth, der gegen Dänemark 50 Minuten lang im deutschen Tor gestanden hatte. "David ist aus dem Rückraum eher einer, der besser steht. Andi ist aus der Nahdistanz der Beste, den es gibt. Dass die Dänen sehr viel aus dem Rückraum kommen, das wissen alle Handball-Experten“, sagte der Isländer in der "ARD".

Ob sich Gislason im Finale auch für Späth entscheidet, blieb vorerst offen. Wolff jedenfalls hätte damit kein Problem. "Sollte David morgen anfangen, ist das auf keinen Fall irgendein Zeichen, dass man Dänemark nicht ernst nimmt oder etwas abschenkt, sondern dass Alfred einfach denkt, dass das genau die richtige Taktik gegen diesen Gegner ist, weil David ein fantastischer Torhüter ist", sagte der Europameister von 2016.

Mehr News und Videos
Räumt Versäumnisse ein: Michael Wiederer
News

EHF zieht EM-Bilanz: Nur Deutschland-Turnier besser besucht

  • 31.01.2026
  • 17:10 Uhr
imago images 1071892124
News

DHB-Team schmiedet Pläne für Revanche: "Nicht zum Spaß hier"

  • 31.01.2026
  • 15:49 Uhr
30.01.2026, Handball, Men s EHF EURO 2026, Dänemark - Island, Jyske Bank Boxen in Herning, Dänemark, Semi Finals: Dänemark zieht durch den Sieg gegen Island ins Finale ein. Abschlussjubel, Siegerju...
News

Dänemark will finale Krönung: "Riesige Bedeutung"

  • 31.01.2026
  • 14:52 Uhr
Sinnen auf Revanche: Deutschlands Handballer
News

DHB-Außenseiterrolle als Vorteil? Dänen sollen "Druck spüren"

  • 31.01.2026
  • 13:48 Uhr
Der DHB bewirbt sein nächstes Heim-Länderspiel
News

DHB-Planungen: "Dankeschön" beim Länderspiel statt Empfang

  • 31.01.2026
  • 13:28 Uhr
Letzter EM-Auftritt in Dänemark: Kiesler gegen Gidsel
News

Handball: Kiesler auch für EM-Finale fraglich

  • 31.01.2026
  • 13:00 Uhr
Schont sich nie: Welthandballer Mathias Gidsel (Mitte)
News

Gidsel vor EM-Finale: "Beste Spieler müssen das entscheiden"

  • 31.01.2026
  • 12:40 Uhr
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026 live: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 31.01.2026
  • 12:27 Uhr
Deutschlands Handballer stehen im EM-Finale
News

Handball-EM 2026: Dänemark - Deutschland im Finale - live im Joyn-Stream, Liveticker und in der TV-Übertragung

  • 31.01.2026
  • 12:26 Uhr
Finale! Jubel bei Renars Uscins
News

Rekordquote: Knapp 8 Millionen sehen deutschen Finaleinzug

  • 31.01.2026
  • 10:39 Uhr