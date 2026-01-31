Die Handball-EM steht kurz vor dem Finale. Vorher zieht die EHF bereits eine positive Bilanz zum Turnier, räumt aber auch Fehler ein.

Die Europäische Handballföderation (EHF) hat die EM 2026 in Norwegen, Schweden und Dänemark als Erfolg gewertet, nach der massiven Kritik von Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson aber auch eigene Fehler eingeräumt.

"Wir haben 660.000 Tageskarten verkauft", sagte Generalsekretär Martin Hausleitner am Samstag auf der Abschlusspressekonferenz in Herning: "Das entspricht einer Auslastung von 85 Prozent. Nur die EM 2024 in Deutschland war erfolgreicher."

Vor zwei Jahren hatten in Deutschland etwas mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer (96 Prozent Auslastung) die Hallen besucht.

Zwei Tage nach der Wutrede von Sigurdsson reagierte EHF-Präsident Michael Wiederer mit Verständnis. In der Sache habe Sigurdsson recht gehabt: "Der Spielplan war nicht gut für Island und für Kroatien", sagte der 70-Jährige. Man müsse "mit Kritik leben, wenn etwas nicht in bester Weise ist", so Wiederer.

Sigurdsson, der die EHF in einer knapp dreiminütigen Brandrede mit einer Fast-Food-Kette verglichen hatte, habe sich für die "inakzeptable" Wortwahl aber "mittlerweile entschuldigt".