Die deutschen Handballer standen mit dem Rücken zur Wand, bewiesen im Do-or-die-Spiel gegen Spanien aber Mentalität. Gegen die Kracher in der Hauptrunde wird die allein aber nicht reichen.

Von Chris Lugert

Es drohte eine historische Schmach. Nach der überraschenden wie schockierenden Niederlage im zweiten Gruppenspiel bei der Handball-EM gegen Serbien stand das deutsche Team mit dem Rücken zur Wand.

Doch als es darauf ankam, zeigte das DHB-Team seine ganze Qualität. Im Gruppen-Finale gegen Spanien in Herning war es nicht nur das 34:32, das am Ende für Erleichterung sorgte. Es war die Art und Weise.

"Ich bin erleichtert und sehr, sehr stolz auf die Jungs, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten. Vor allem wie: Sie waren Angriff wie Abwehr überragend", sagte Bundestrainer Alfred Gislason im "ZDF".

Von der ersten Sekunde an war der unbedingte Wille zu spüren. Diese Geilheit nicht nur auf den Sieg, sondern auch darauf, es allen zu zeigen. Den Kritikern, aber auch sich selbst. Serbien sollte nur ein Ausrutscher bleiben.

Es ist die Reaktion eines Champions. Nicht zu erstarren vor lauter Angst, sondern die Brust herauszustellen. Nicht an das Schlechte zu denken, sondern sich auf das Positive zu fokussieren, das vor einem liegt.