Tatsache: Deutschland hatte die mit Weltstars gespickte Auswahl Dänemarks – immerhin dreimal Weltmeister in Folge – in der ersten Halbzeit zur Verzweiflung getrieben. Mit knallharter Abwehrarbeit, hoher Intensität und Effektivität begeisterte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die 20.000 Fans in der tobenden Kölner Arena.

"Nein, jetzt nicht", sagte der so wichtige und hochveranlagte deutsche Spielmacher völlig gefrustet am ran -Mikrofon: "Wir hatten heute die große Möglichkeit, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Es sind schon viele Mannschaften ins Halbfinale gekommen, und ja, es ist ein großer Erfolg. Alles schön und gut. Aber wir haben es nur eine Halbzeit gut gemacht, nicht zwei Halbzeiten. Das ist extrem bitter."

Juri Knorr stand mit leeren Augen da. Er schaute niemanden an, war kreidebleich und sichtlich angefasst, als er nach der knappen, aber verdienten 26:29-Niederlage der DHB-Auswahl gegen Handball-Weltmacht Dänemark in den Katakomben der Lanxess-Arena vor die Mikrofone trat.

Viel hat nicht gefehlt, doch am Ende war EM-Topfavorit Dänemark für die deutsche Handball-Nationalmannschaft eine Nummer zu groß. Statt stolz auf den großen Halbfinal-Fight und die Chance auf Bronze und die Olympia-Qualifikation zu sein, übte Offensiv-Leader Juri Knorr beißende Selbstkritik. Seine Rolle sorgte an diesem Abend in Köln zudem auch spielerisch für große Verwirrung.

Doch nach der Pause war von diesem Knorr aus der ersten Halbzeit kaum noch etwas zu sehen Das lag besonders daran, dass der deutsche Schlüsselspieler in der Offensive kaum noch spielte, als das Halbfinale aufgrund der exzellenten Torhüter-Leistung von Emil Nielsen (42 Prozent gehaltene Bälle) und einer verschärften 7-gegen-6-Taktik im Offensivspiel der Dänen in Richtung des amtierenden Weltmeisters kippte.

Mit einer 14:12-Führung ging die DHB-Auswahl in die Katakomben, mit einem respektablen 26:29 konnte sie dann nach großem Kampf erhobenen Hauptes die Platte verlassen. Eigentlich. Doch Knorr hatte unmittelbar danach anderes im Sinn und übte heftige Kritik – nicht an der Mannschaft, sondern explizit an sich selbst.

Kreis: Johannes Golla Er ist einfach eine absolute Maschine und aktuell der beste Allround-Kreisläufer mit Ludovic Fabregas in Europa. Provoziert in der ersten Halbzeit ungewohnte dänische Ballverluste, blockt, klaut Bälle. Gäbe es eine bessere Note als die 1, Golla hätte sie heute verdient. Offensiv zudem mit 3/4. ran-Note: 1

Kreis: Johannes Golla Er ist einfach eine absolute Maschine und aktuell der beste Allround-Kreisläufer mit Ludovic Fabregas in Europa. Provoziert in der ersten Halbzeit ungewohnte dänische Ballverluste, blockt, klaut Bälle. Gäbe es eine bessere Note als die 1, Golla hätte sie heute verdient. Offensiv zudem mit 3/4. ran-Note: 1

Kreis: Johannes Golla Er ist einfach eine absolute Maschine und aktuell der beste Allround-Kreisläufer mit Ludovic Fabregas in Europa. Provoziert in der ersten Halbzeit ungewohnte dänische Ballverluste, blockt, klaut Bälle. Gäbe es eine bessere Note als die 1, Golla hätte sie heute verdient. Offensiv zudem mit 3/4. ran-Note: 1 © 2024 Getty Images

Rechtsaußen: Lukas Zerbe Für den erkrankten Kastening von Beginn an auf der Platte. Gute Anfangsphase mit einem Steal und einem Treffer. Vergeigt dann einen freien Abschluss und muss auf die Bank. In Halbzeit zwei mit weniger Spielanteilen. Der Ersatzmann ist solide – nicht mehr, nicht weniger. ran-Note: 3

Rechtsaußen: Lukas Zerbe Für den erkrankten Kastening von Beginn an auf der Platte. Gute Anfangsphase mit einem Steal und einem Treffer. Vergeigt dann einen freien Abschluss und muss auf die Bank. In Halbzeit zwei mit weniger Spielanteilen. Der Ersatzmann ist solide – nicht mehr, nicht weniger. ran-Note: 3

Rechtsaußen: Lukas Zerbe Für den erkrankten Kastening von Beginn an auf der Platte. Gute Anfangsphase mit einem Steal und einem Treffer. Vergeigt dann einen freien Abschluss und muss auf die Bank. In Halbzeit zwei mit weniger Spielanteilen. Der Ersatzmann ist solide – nicht mehr, nicht weniger. ran-Note: 3 © IMAGO/Nordphoto

Rückraum links / Mitte: Philipp Weber Kommt nach der Pause kalt auf die Platte, um einen Siebenmeter für Knorr zu übernehmen. Trifft direkt. Der nächste Kurzeinsatz für Knorr endet mit einem Assist auf Köster. Spielt danach überraschend viel, immer wieder gutes Spaceing für den anstürmenden Heymann. Will es aber in manchen Aktionen zu sehr, kann Knorr nicht dauerhaft ersetzen. ran-Note: 3

Rückraum links / Mitte: Philipp Weber Kommt nach der Pause kalt auf die Platte, um einen Siebenmeter für Knorr zu übernehmen. Trifft direkt. Der nächste Kurzeinsatz für Knorr endet mit einem Assist auf Köster. Spielt danach überraschend viel, immer wieder gutes Spaceing für den anstürmenden Heymann. Will es aber in manchen Aktionen zu sehr, kann Knorr nicht dauerhaft ersetzen. ran-Note: 3

Rückraum links / Mitte: Philipp Weber Kommt nach der Pause kalt auf die Platte, um einen Siebenmeter für Knorr zu übernehmen. Trifft direkt. Der nächste Kurzeinsatz für Knorr endet mit einem Assist auf Köster. Spielt danach überraschend viel, immer wieder gutes Spaceing für den anstürmenden Heymann. Will es aber in manchen Aktionen zu sehr, kann Knorr nicht dauerhaft ersetzen. ran-Note: 3 © IMAGO/kolbert-press

Rückraum links: Sebastian Heymann Früh auf der Platte, um Köster zu entlassen. Fügt sich glänzend ein mit einer überragenden Konterunterbindung. Geht aggressiv in die Duelle, was gut ist. Nicht gut aber sind die zwei Zeitstrafen nach 17 Minuten. Drückt daher viel länger als gedacht die Bank. Kommt dann offensiv in Schwung, provoziert Zeitstrafen und trifft gut aus dem Rückraum (3/4). ran-Note: 2

Rückraum links: Sebastian Heymann Früh auf der Platte, um Köster zu entlassen. Fügt sich glänzend ein mit einer überragenden Konterunterbindung. Geht aggressiv in die Duelle, was gut ist. Nicht gut aber sind die zwei Zeitstrafen nach 17 Minuten. Drückt daher viel länger als gedacht die Bank. Kommt dann offensiv in Schwung, provoziert Zeitstrafen und trifft gut aus dem Rückraum (3/4). ran-Note: 2

Rückraum links: Sebastian Heymann Früh auf der Platte, um Köster zu entlassen. Fügt sich glänzend ein mit einer überragenden Konterunterbindung. Geht aggressiv in die Duelle, was gut ist. Nicht gut aber sind die zwei Zeitstrafen nach 17 Minuten. Drückt daher viel länger als gedacht die Bank. Kommt dann offensiv in Schwung, provoziert Zeitstrafen und trifft gut aus dem Rückraum (3/4). ran-Note: 2 © IMAGO/Maximilian Koch

Tor: Andreas Wolff Zunächst nicht im Spiel, weil Dänemark die wenigen einfachen Abschlüsse problemlos reinnagelt. Zwei Glanzparaden Mitte der ersten Halbzeit entfesseln ihn komplett. Entzaubert sogar Gidsel im freien 1-gegen-1. Wahnsinn! Nach der Pause abermals mit starken Paraden, aber gleichzeitig nicht mehr ganz so erfolgreich. An ihm lag’s heute aber sicherlich nicht. ran-Note: 2

Tor: Andreas Wolff Zunächst nicht im Spiel, weil Dänemark die wenigen einfachen Abschlüsse problemlos reinnagelt. Zwei Glanzparaden Mitte der ersten Halbzeit entfesseln ihn komplett. Entzaubert sogar Gidsel im freien 1-gegen-1. Wahnsinn! Nach der Pause abermals mit starken Paraden, aber gleichzeitig nicht mehr ganz so erfolgreich. An ihm lag’s heute aber sicherlich nicht. ran-Note: 2

Tor: Andreas Wolff Zunächst nicht im Spiel, weil Dänemark die wenigen einfachen Abschlüsse problemlos reinnagelt. Zwei Glanzparaden Mitte der ersten Halbzeit entfesseln ihn komplett. Entzaubert sogar Gidsel im freien 1-gegen-1. Wahnsinn! Nach der Pause abermals mit starken Paraden, aber gleichzeitig nicht mehr ganz so erfolgreich. An ihm lag’s heute aber sicherlich nicht. ran-Note: 2 © 2024 Getty Images

Alfred Gislason erklärt Knorr-Verzicht: "Hat selbst um Pause gebeten"

Darauf angesprochen, verwies Bundestrainer Alfred Gislason auf das hohe Pensum (299 Minuten), das Knorr im Turnierverlauf aufgrund seiner Unverzichtbarkeit hatte gehen müssen.

"Er hat bis jetzt nicht so wenig gespielt im Turnier", sagte Gislason mit ironischem Unterton: "Er kam selbst raus und hat um eine Pause gebeten. Dann kam Philipp Weber rein, der es sehr gut gemacht hat. Ich war immer wieder kurz davor, Juri einzuwechseln, habe es dann aber nicht gemacht."

Am Ende kam Knorr auf lediglich 37 Spielminuten. Eine magere Ausbeute, angesichts der Wichtigkeit des Spiels und der Qualitäten von Knorr. Weniger waren es nur gegen die Schweiz, Nordmazedonien und Kroatien. Also entweder in deutlichen oder "unwichtigen" Spielen, in denen Schonung möglich war. Der Verzicht auf Knorr in den entscheidenden Phasen gegen Dänemark war für Gislason mit der Kraftfrage ausdiskutiert. Nicht aber für Knorr selbst.

"Es kann keine Kraftfrage sein, weil Gidsel und Pytlick auch 60 Minuten durchspielen, die knallen sich in jeden Zweikampf", sagte der 23-Jährige bei der „Sportschau".

Woran aber hat es dann gelegen? Möglicherweise an der Erkältung, die ihm schon in der Vorrunde zu schaffen machte? "Ich weiß nicht warum, ich muss härter in die Zweikämpfe gehen, muss mehr Verantwortung übernehmen", antwortete Knorr und verschwand frustriert in die Kölner Nacht.

Am Sonntag kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft um die Bronzemedaille und direkte Olympia-Qualifikation gegen Schweden (ab 15 Uhr im LIVETICKER). Der Titelverteidiger war in einem dramatischen Halbfinale an Frankreich in der Verlängerung gescheitert, nachdem Elohim Prandi die Franzosen per unfassbarem Freiwurf nach der Schlusssirene erst in die Overtime gerettet hatte.

Für Knorr wäre ein solcher "Heartbreak" in letzter Sekunde besser zu verkraften gewesen, als die aus seiner Sicht bittere, weil unnötige Niederlage gegen die nach wie vor beste Nationalmannschaft der Welt. "Wenn wir in letzter Sekunde durch ein Tor verlieren, kann ich das akzeptieren. Aber ich will nicht so verlieren, dass ich nach dem Spiel das Gefühl habe, nicht alles rausgehauen zu haben."

Dazu hat er nun gegen Schweden am Sonntag noch einmal die Möglichkeit.