Handball-EM: Deutschland verdient im Halbfinale - jetzt ist alles möglich - ein Kommentar

Deutschlands Handballer stehen sensationell im EM-Halbfinale. Jetzt ist wirklich alles möglich. Ein Kommentar.

von Dominik Hager

Der Traum lebt weiter und ist realer denn je. Denn wer diese Todesgruppe meistert, der steht nicht nur verdient im EM-Halbfinale, sondern kann auch Europameister werden.

Mit dem spektakulären Sieg gegen Frankreich haben die deutschen Handballer ihre Meisterprüfung abgelegt. Der zwischenzeitliche Höhepunkt einer von vielen Höhen und wenigen Tiefen geprägten Reise, die mit dem ersten großen Titel seit zehn Jahren enden kann.

Die Gislason-Truppe vereint Entschlossenheit, Nervenstärke und Killer-Instinkt und hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Das Meistern der Todesgruppe hat auch gezeigt: Deutschlands Stärke ist das Team - und nicht spektakuläre Einzelleistungen wie etwa die von Andreas Wolff gegen Norwegen.

Im Gegenteil: Die deutschen Scharfschützen werden geradere erst warm. Nach Renas Uscins und Julian Köster hat auch Juri Konorr Feuer gefangen. Ein unerlässlicher Faktor auf dem Weg zum großen Coup.

Die Spiele gegen Frankreich und Dänemark haben bewiesen, dass ein Hexer im Tor und eine beinharte Abwehr nicht reichen werden.

Es braucht auch offensive Lösungen, Überzeugung und Wucht im Abschluss. Deutschland hat diese Qualitäten im Spiel gegen Frankreich so gut wie lange nicht vereint - und ist in dieser Form so gefährlich wie lange nicht.