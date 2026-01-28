Handball-EM live auf Joyn
Handball-EM: Deutschland verdient im Halbfinale - jetzt ist alles möglich - ein Kommentar
- Veröffentlicht: 28.01.2026
- 21:48 Uhr
- Dominik Hager
Deutschlands Handballer stehen sensationell im EM-Halbfinale. Jetzt ist wirklich alles möglich. Ein Kommentar.
Der Traum lebt weiter und ist realer denn je. Denn wer diese Todesgruppe meistert, der steht nicht nur verdient im EM-Halbfinale, sondern kann auch Europameister werden.
Mit dem spektakulären Sieg gegen Frankreich haben die deutschen Handballer ihre Meisterprüfung abgelegt. Der zwischenzeitliche Höhepunkt einer von vielen Höhen und wenigen Tiefen geprägten Reise, die mit dem ersten großen Titel seit zehn Jahren enden kann.
Die Gislason-Truppe vereint Entschlossenheit, Nervenstärke und Killer-Instinkt und hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Das Meistern der Todesgruppe hat auch gezeigt: Deutschlands Stärke ist das Team - und nicht spektakuläre Einzelleistungen wie etwa die von Andreas Wolff gegen Norwegen.
Im Gegenteil: Die deutschen Scharfschützen werden geradere erst warm. Nach Renas Uscins und Julian Köster hat auch Juri Konorr Feuer gefangen. Ein unerlässlicher Faktor auf dem Weg zum großen Coup.
Die Spiele gegen Frankreich und Dänemark haben bewiesen, dass ein Hexer im Tor und eine beinharte Abwehr nicht reichen werden.
Es braucht auch offensive Lösungen, Überzeugung und Wucht im Abschluss. Deutschland hat diese Qualitäten im Spiel gegen Frankreich so gut wie lange nicht vereint - und ist in dieser Form so gefährlich wie lange nicht.
Handball-EM: Deutschland mit Selbstvertrauen ins Halbfinale
Mut macht zudem, dass sich Deutschland vor dem kommenden Halbfinal-Gegner nicht fürchten muss. Wer Spanien und Frankreich schlägt, kann es mit Kroatien oder Island erst recht aufnehmen.
Deutschland bringt Euphorie und Selbstvertrauen mit und hat einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Während die DHB-Männer die Halle in Herning schon kennen und vor Ort sind, muss der kommende Gegner aus Malmö anreisen.
Mental sollte auch klar sein, dass Deutschland nicht zu arrogant ins Halbfinale gehen wird. Immerhin hat das Serbien-Spiel gezeigt, dass ohne konzentrierte Top-Leistung nichts zu holen ist.
Alfred Gislason und seine Jungs wissen, dass es ans Eingemachte geht - und werden ihre volle Willenskraft aufbringen. Dann steht die Tür zum Finale offen.
Handball-EM: Deutschland mit psychologischem Vorteil
Geht es hier - wie von allen Experten vermutet - erneut gegen Dänemark, hat Deutschland eine riesige Trumpfkarte. Auf dieser steht das Wort "Druck" geschrieben. Dieser liegt einzig und allein bei den Gastgebern.
Als großer Favorit ins Heim-Turnier gestartet, erwartet die komplette Nation nicht weniger als den EM-Titel. Selbst die größten Stars kann diese Erwartungshaltung lähmen.
Ja, gegen Dänemark braucht es fast das perfekte Spiel. Doch warum sollte nicht genau dieses gelingen? Das DHB-Team kann befreit aufspielen. Die Gier zu gewinnen, wird die Angst vor einer Niederlage deutlich übertreffen.
Ein klarer psychologischer Vorteil!
Dass Deutschland in "Endspielen" noch enger zusammenrückt und sein bestes Handball auspackt, haben die Duelle mit Frankreich und Spanien gezeigt. Auch hier galt die Devise: "Verlieren verboten". Nur wer solche Charakterprüfungen meistert, kann den ganz großen Coup landen.