Deutschland trifft im Finale der Handball-EM 2026 auf Gastgeber Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Finale geschafft und kämpft nun gegen Dänemark um die Krone im europäischen Handball.

Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kroatien im Halbfinale (31:28) dürfen sich die DHB-Jungs gegen die Dänen durchaus selbstbewusst präsentieren.

Dänemark ist allerdings der amtierende Weltmeister und Olympiasieger. Das Turnier im eigenen Land hat der Topfavorit bisher souverän und abgeklärt bestritten. Einzig die Niederlage in der Vorrunde gegen Portugal steht negativ zu Buche.

In der Hauptrunde trafen beide Teams bereits aufeinander. Die Deutschen mussten sich mit fünf Toren Unterschied geschlagen geben. Im Finale werden die Karten neu gemischt.

So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.