Handball-EM-Finale live auf Joyn
Handball-EM 2026: Deutschland gegen Dänemark im Finale - heute live im Joyn-Stream, Liveticker und in der TV-Übertragung
- Aktualisiert: 31.01.2026
- 23:45 Uhr
Deutschland trifft im Finale der Handball-EM 2026 auf Gastgeber Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Finale geschafft und kämpft nun gegen Dänemark um die Krone im europäischen Handball.
- Finale der Handball-EM: Dänemark vs. Deutschland am Sonntag live ab 17:50 Uhr HIER im kostenlosen Livestream
Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kroatien im Halbfinale (31:28) dürfen sich die DHB-Jungs gegen die Dänen durchaus selbstbewusst präsentieren.
Dänemark ist allerdings der amtierende Weltmeister und Olympiasieger. Das Turnier im eigenen Land hat der Topfavorit bisher souverän und abgeklärt bestritten. Einzig die Niederlage in der Vorrunde gegen Portugal steht negativ zu Buche.
In der Hauptrunde trafen beide Teams bereits aufeinander. Die Deutschen mussten sich mit fünf Toren Unterschied geschlagen geben. Im Finale werden die Karten neu gemischt.
So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.
Wann findet das Finale bei der Handball-EM zwischen Dänemark und Deutschland statt?
- Spiel: Dänemark vs. Deutschland
- Wettbewerb: Handball-EM; Finale
- Datum: 1. Februar 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Wird das Finale zwischen Deutschland und Dänemark live im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge im ZDF. Die Übertragung startet um 17:50 Uhr, der Anwurf erfolgt zehn Minuten später.
Wer überträgt Dänemark - Deutschland im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Dänemark - Deutschland gibt es in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Gibt es einen Liveticker für das Finale?
Ja. Einen Liveticker zu Dänemark vs. Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Handball-EM 2026: Übersicht zur Final-Übertragung
- Begegnung: Dänemark vs. Deutschland
- Datum und Uhrzeit: 1. Februar 2026; 18:00 Uhr
- Free-TV: ZDF
- Livestream: Joyn, Dyn, ARD-Mediathek
- Liveticker: ran.de