Handball-EM: Portugal beschwert sich lautstark - aber erfolglos Damit war das Spiel vorbei, jedoch rannten die Portugiesen sofort zu den Schiedsrichtern und beschwerten sich lautstark. Mitten drin im Geschehen zeigte sich auch Wolff, der intensiv mit einem Portugiesen diskutierte, während sich Portugals Coach Paulo Pereira den Schiedsrichter vorknöpfte. Ziel der Portugiesen war es, dass die letzte Sequenz nochmals gecheckt werde. Die Bilder zeigten aber auch, dass die Portugiesen durch den Kreis gelaufen waren, was regelwidrig ist. Folgerichtig lehnten es die Schiedsrichter nach einer Minute voller Verwirrung auch ab, die Zeit nochmals zurück zu drehen und erklärten die Partie für beendet. Während die Emotionen bei den Portugiesen noch immer am Kochen waren, wurde Wolff für seine erneut grandiose Leistung als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Renars Uscins als das etwas andere Supertalent DHB-Teams

