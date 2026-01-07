- Anzeige -
Handball-EM 2026 im livestream auf Joyn

Handball-EM 2026: Spielplan, Modus, Arenen - alle Informationen zum Turnier

  • Aktualisiert: 01.02.2026
  • 10:19 Uhr
  • ran.de

Die Handball-EM in Dänemark, Norwegen und Schweden steht vor dem Ende. Am 15. Januar 2026 startet das Turnier und wird am 1. Februar mit dem Finale zwischen Dänemark und Deutschland beendet. ran gibt euch alle Informationen zum Turnier.

Die Handball-EM 2026 wird vom 15. Januar bis 1. Februar in den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Norwegen und Schweden ausgetragen.

Deutschland hat sich in der Vorrunde trotz der überraschenden Niederlage gegen Serbien durchgesetzt und musste sich daneben nur den Dänen geschlagen geben. Nun trifft man im Finale erneut aufeinander.

Mitfavoriten auf den Sieg waren neben Titelverteidiger Frankreich auch die Dänen als amtierende Weltmeister und Olympiasieger sowie das Team aus Norwegen. Entschieden wird der Titel nun zwischen Deutschland und Dänemark.

Es ist die Neuauflage vom Olympia-Finale aus Paris, in dem sich Deutschland sehr deutlich mit 13 Punkten abstand geschlagen geben musste.

Men s Handball European Championship, EM, Europameisterschaft Denmark - Germany Germanys goalkeeper Andreas Wolff during the EHF Euro 2026 main round men s handball match between Denmark and German...

Finale der Handball-EM: Dänemark vs. Deutschland live ab 17:50 Uhr im Livestream auf Joyn

Verfolge das Endspiel des DHB-Teams auf Joyn.

Wie ihr das Turnier am besten verfolgen könnt und alle wichtigen Informationen zum Turnier zeigen wir euch hier.

Handball-EM 2026 live: Das ist der Turnier-Modus

Das kontinentale Turnier wird mit 24 Mannschaften gestartet. Es wird zwei Gruppenphasen geben und anschließend in den K.o.-Modus übergehen.

In der ersten Turnierphase gibt es sechs Gruppen mit jeweils vier Teams. Die ersten beiden Nationen dieser Gruppen qualifizieren sich für die Hauptrunde, welche in zwei Gruppen ausgespielt wird. Für einen Sieg bekommen die Teams zwei, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keine Punkte.

Die Sieger der Hauptrunden-Gruppen treten gegen den jeweils Zweitplatzierten in Halbfinals an. Das Finale wird von den Siegern dieser Partien bestritten. Für die Plätze drei bis sechs wird es zwei Entscheidungsspiele geben. Alle anderen Platzierungen ergeben sich aus den Platzierungen der Hauptrunde.

EM
01.02.2026
18:00
Dänemark
Dänemark
Dänemark
-:-
Deutschland
Deutschland
Deutschland

Handball-EM live: Die Austragungsorte des Turniers

Als Austragungsorte dienen Herning, Oslo, Malmö und Kristianstad. In der Jyske Bank Boxen von Herning mit 15.000 Zuschauerplätzen werden die Gruppen A mit Deutschland und Gruppe B ihre Spiele austragen. In Herning wurde im vergangenen Jahr bereits die WM ausgetragen.

Die Unity Arena in Oslo umfasst 8.000 Zuschauerplätze und wird der Austragungsort für die Vorrundengruppen C um Titelverteidiger Frankreich und Gruppe D sein.

In Schweden gibt es zwei Austragungsorte. Die Gruppen E und F werden dabei in in der Malmö Arena vor möglichen 15.000 Zuschauern spielen. Die Gruppe F wird die Kristianstad Arena mit knapp 4.500 Plätzen für sich alleine haben.

Deutschlands Spiele bei der Handball-EM:

Vorrunde

Hauptrunde

Halbfinale & Finale

Die Handball-EM live im TV

Wie schon in vorherigen Großturnieren werden alle deutschen Spiele in der ARD und im ZDF zu sehen sein.

So könnt ihr die Handball-EM im Livestream verfolgen:

Einen kostenlosen Livestream für alle Spiele findet ihr bei Joyn und auch in den Mediatheken der ARD und ZDF.

Handball-EM: Hier gibt es einen Liveticker

Einen Liveticker zur Handball-WM gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Die Handball-EM live im TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Handball-EM 2026

  • Turnier: Handball-EM 2026
  • Datum: 15. Januar bis 1. Februar
  • Trainer: Alfred Gislason (Deutschland)
  • Free-TV: ARD und ZDF
  • Livestream: Joyn und sportschau.de
  • Liveticker: ran.de
