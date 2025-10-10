- Anzeige -
HBL 2025/26 live: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf - Handball Topspiel der Woche im kostenlosen Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 07.03.2026
  • 14:14 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Jan Huebner

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Magdeburg

HBL LIVE und kostenlos: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf

Am 08. März ab 15:00 Uhr im Joyn-Livestream.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf
  • Wettbewerb: HBL
  • Datum und Uhrzeit: 08. März, 15:00 Uhr
  • Spielort: GETEC Arena, Magdeburg

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

HBL
23.12.2025
20:00
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
28:36
Beendet
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
05.03.2026
19:00
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
28:27
Beendet
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
05.03.2026
19:00
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
32:27
Beendet
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
07.03.2026
19:00
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
-:-
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
08.03.2026
15:00
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
-:-
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
08.03.2026
16:30
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
-:-
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
08.03.2026
16:30
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
-:-
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
08.03.2026
18:00
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
-:-
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
09.03.2026
19:00
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
-:-
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
