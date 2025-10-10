- Anzeige -
HBL 2025/26 live: Topspiel der Woche im Joyn-Livestream

  • Aktualisiert: 23.12.2025
  • 08:47 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. Als Titelverteidiger gehen die Füchse Berlin in die neue HBL-Spielzeit.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: Infos folgen
  • Wettbewerb: Handball Bundesliga
  • Datum und Uhrzeit: Infos folgen
  • Spielort: Infos folgen
HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL heute live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

HBL
20.12.2025
18:00
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
32:33
Beendet
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
20.12.2025
18:00
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
26:26
Beendet
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
20.12.2025
19:00
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
27:28
Beendet
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
20.12.2025
20:00
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
29:29
Beendet
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
21.12.2025
15:00
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
35:29
Beendet
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
21.12.2025
16:30
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
29:28
Beendet
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
21.12.2025
16:30
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
22:28
Beendet
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
21.12.2025
18:00
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
33:27
Beendet
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
21.12.2025
18:00
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
28:39
Beendet
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
News und Videos zur Handball-Bundesliga
Erleichtert: Bennet Wiegert und Matthias Musche
News

Handball: Magdeburg mit Derby-Zittersieg gegen Leipzig

  • 21.12.2025
  • 20:27 Uhr
Trifft per Siebenmeter: Emil Jakobsen
News

Nach Pokal-Aus: Flensburg festigt Platz zwei in der HBL

  • 20.12.2025
  • 21:43 Uhr
Milosavljev verlässt die Füchse Berlin
News

Milosavljev verlässt die Füchse nach der Saison

  • 19.12.2025
  • 12:29 Uhr
Mohamed El-Tayar verlässt Hamburg
News

Ziel Stuttgart? Torhüter El-Tayar verlässt den HSV Handball

  • 19.12.2025
  • 11:50 Uhr
Pastor stand zuletzt bei Ägypten an der Seitenlinie
News

Prokop-Nachfolger: Pastor neuer Hannover-Coach

  • 15.12.2025
  • 14:54 Uhr
Bislang noch nicht in München: Justus Fischer
News

Fischer fehlt Hannover "im Jahresendspurt" - EM in Gefahr?

  • 15.12.2025
  • 13:12 Uhr
VfL Gummersbach gegen den SC Magdeburg
News

HBL: Magdeburg gewinnt Krimi in Gummersbach

  • 14.12.2025
  • 21:01 Uhr
Mathias Gidsel im Trikot für die Füchse Berlin.
News

Füchse vermiesen Trainer-Einstand bei Gegner Wetzlar

  • 14.12.2025
  • 18:34 Uhr
Rúnar Sigtryggsson ist neuer Trainer bei der HSG Wetzlar
News

Handball: Sigtryggsson übernimmt in Wetzlar

  • 12.12.2025
  • 17:21 Uhr
Wechselt 2027 nach Berlin: Simon Pytlick
News

Meister Berlin verliert rasantes Topspiel in Flensburg

  • 11.12.2025
  • 21:07 Uhr