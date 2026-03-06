- Anzeige -
DHB Frauen mit Rückenwind aus dem hinspiel

Handball: Deutschland vs. Slowenien live: EM-Qualifikation im Free-TV auf ProSieben Maxx, im Joyn-Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 07.03.2026
  • 11:35 Uhr
  • ran.de

Nach dem 30:23-Sieg gegen Slowenien im Hinspiel gehen die DHB-Frauen mit Rückenwind zum nächsten Quali-Spiel. ran erklärt euch, wie ihr die Partie kostenlos verfolgen könnt.

Die deutschen Handballerinnen können sich in Heidelberg mit einem zweiten Sieg gegen Slowenien frühzeitig für die Handball-Europameisterschaft qualifizieren.

Die WM-Silbermedaillen -Gewinnerinnen nehmen weiter Kurs auf die EM-Qualifikation. Im Hinspiel konnten deutschen Frauen Dank einer Aufholjagd am Ende des ersten Durchgangs und drei Paraden von Wachter in Serie Mitte des zweiten Durchgangs einen Sieg verbuchen.

Trotzdem funktionierte die Mannschaft noch nicht ganz so gut wie zuletzt bei der WM. "Einfacher spielen", forderte der Trainer Markus Gaugisch in einer Spielauszeit.

So könnt ihr das Spiel gegen Slowenien am Sonntag verfolgen!

Deutschland vs. Slowenien live: Wann ist Anstoß in der EM-Qualifikation?

  • Spiel: Deutschland vs. Slowenien
  • Wettbewerb: EM-Qualifikation Handball Frauen, Qualifikationsgruppe 3
  • Datum: 8. März 2026
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: SNP Dome (Heidelberg)
Deutschland vs. Slowenien live: Läuft das DHB-Spiel der Frauen im Free-TV?

Ja! Das Spiel wird kostenlos im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen.

Slowenien gegen die DHB-Frauen: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream auf Joyn verfügbar.

Deutschland vs. Slowenien live: Übersicht zum EM-Quali-Spiel der DHB-Frauen

  • Paarung: Deutschland vs. Slowenien
  • Datum und Uhrzeit: 08. März 2026, 15:30 Uhr
  • Trainer: Markus Gaugisch (Deutschland), Dragan Adžić (Slowenien)
  • Free-TV: ProSieben MAXX
  • Livestream: Joyn
