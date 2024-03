Anzeige

Das klare Ergebnis beim jüngsten Aufeinandertreffen spielt keine große Rolle mehr, dennoch wollen Deutschlands Handballer beim Wiedersehen mit Kroatien und dessen neuen Nationaltrainer Dagur Sigurdsson auch Wiedergutmachung betreiben.

"Natürlich freuen wir uns auf die Revanche", sagte Bundestrainer Alfred Gislason mit Blick auf das wegweisende Olympia-Duell mit den Kroaten.

Gelingt am Samstag (14:30 Uhr im Liveticker) beim Qualifikations-Turnier in Hannover ein Sieg, wäre das Ticket für die Sommerspiele in Paris greifbar nahe. Gewinnt Österreich anschließend (17:00 Uhr im Liveticker) nicht gegen Algerien, wäre die Qualifikation sogar bereits vorzeitig sicher.

So weit denkt aber noch niemand. Mit den Kroaten, die Deutschland bei der Heim-EM im Januar beim bedeutungslosen Hauptrundenabschluss 30:24 geschlagen hatten, wartet schließlich der vermeintlich schwerste Gegner - und dann ist da noch der Sigurdsson-Faktor.