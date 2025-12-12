Die deutschen Handballerinnen treffen im Halbfinale der WM auf Frankreich. Hier läuft das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Deutschland steht bei der Heim-WM vor dem Einzug ins große Finale. Die deutschen Handballerinnen haben im Verlaufe des Turniers konstant überzeugen können und bislang jede Partie für sich entschieden.

Nach einem 30:23-Erfolg im Viertelfinale kommt es für die DHB-Frauen zum Kräftemessen mit Frankreich (Freitag, ab 17::45 Uhr im LIVETICKER). Während Deutschland seine Vorrunden-Matches und das Viertelfinale im eigenen Land bestreiten durfte, geht es nun in die Niederlande. Sowohl das Halbfinale als auch das Finale und das Spiel um Platz drei werden in Rotterdam ausgetragen.

In einem möglichen Endspiel würde Deutschland auf den Gewinner der Partie Niederlande vs. Norwegen treffen.

Zunächst liegt der Fokus aber voll und ganz auf dem Frankreich-Spiel. Die Bleues haben im laufenden Turnier alle Spiele gewinnen können und sind neben Norwegen die Favoritinnen auf den Titel. Deutschland ist allerdings in bestechender Form und dürfte dem amtierenden Vize-Weltmeister einen harten Kampf liefern.