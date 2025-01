Handball-WM: Knorr & Dahmke fallen bei DHB-Team wohl aus - Michalczik rückt nach

Der Deutsche Handballbund (DHB) kommentierte die Berichte auf SID-Anfrage nicht. Knorr hatte bereits nach der 30:40-Niederlage gegen Weltmeister Dänemark am Dienstag über Halsschmerzen geklagt und nach der ersten Turnierniederlage keine Interviews gegeben.

Personelle Rückschläge vor dem "Endspiel": Deutschlands Handballer müssen in der wegweisenden WM-Hauptrundenpartie gegen Italien am Donnerstag ( ab 18.00 Uhr im Liveticker ) wohl ohne Spielmacher Juri Knorr und Linksaußen Rune Dahmke auskommen.

Das Wichtigste in Kürze

Bundestrainer Alfred Gislason berief am Donnerstag in Marian Michalczik einen 18. Spieler über das sogenannte "Late Entry".

Der Mittelmann der TSV Hannover-Burgdorf wird laut DHB am Abend im Teamquartier in Silkeborg erwartet und dürfte im dritten Hauptrundenspiel gegen Tunesien in Herning (Samstag ab 20.30 Uhr im Liveticker) eine Option sein.