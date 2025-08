An vier Tagen werden in 20 Sportarten die Deutschen Meistertitel vergeben – von Turnen über Triathlon bis Fechten.

Bei den Finals 2025 in Dresden werden die deutschen Meisterschaften in 20 Disziplinen entschieden. Wann finden die Events statt? Und wo kann man sie live verfolgen?

Die Finals 2025 in Dresden sind die fünfte Ausgabe des deutschen Multisport-Events, bei dem in 20 Sportarten insgesamt 133 Deutsche Meistertitel vergeben werden. Bei dem Großteil der Sportarten handelt es sich um olympische Disziplinen.

Die Finals 2025 in Dresden heute live: Das sind die Highlights am Freitag

In der Leichtathletik steht der entscheidende zweite Tag im Zehn- und Siebenkampf an. Die beiden deutschen Stars Leo Neugebauer und Niklas Kaul treten in ausgewählten Disziplinen an. Zudem warten die 5.000-Meter-Finals der Damen und Herren.

Auch im Turnen wird bereits am Freitagnachmittag und Abend die vielseitigste Athletin im Mehrkampf gesucht. Ebenfalls auf dem Programm stehen die Finals im Rugby der besten deutschen Damen- und Herren-Teams.

Entscheidungen wird es außerdem unter anderem im Kanusport und Fechten geben.